台中市環保局長吳盛忠上任 議會首備詢稱「市長交代廚餘源頭減量」

台中市環保局長吳盛忠上任首日到議會備詢。（記者黃旭磊攝）

台中市前任環保局長陳宏益在月初，因非洲豬瘟防疫疏失遭免職，新任局長吳盛忠今天就職，首日就到市議會接受國民黨市議員朱暖英質詢，吳盛忠稱要以台塑製成有機肥的「雲林經驗」處理廚餘，也在台中市長盧秀燕身旁說，「市長交代（廚餘）源頭減量」，將加速「台泥達環文山合作聯盟」高達94億3千2百萬BOT案，以新技術替代文山垃圾焚化廠老舊設施。

朱暖英開場詢問吳盛忠，「你知道台中廚餘在哪一區焚燒嗎」，剛來要提醒文山焚化爐2017年就除役了，去年掩埋垃圾創新高，現在還在燒廚餘產生水分、鹽分加速故障還會釋出戴奧辛，要趕快汰換，南屯空氣很臭，（焚化爐）趕快要除役啦。

吳盛忠答詢稱，廚餘現在有新技術，台塑一天處理60噸產生廢料送給雲林縣農戶，台中廚餘在外埔生質園區1天發電1萬度妥善處理，黑水虻也會去化製造飛機永續燃油，「市長交代（廚餘）源頭減量」，至於文山焚化爐「市長要我來當規劃次世代場域研究」，也會加速BOT案，以新技術替代文山垃圾焚化廠老舊設施。

國民黨市議員朱暖英（圖）質詢吳盛忠，「你知道台中廚餘在哪一區焚燒嗎？」（記者黃旭磊攝）

