    政治

    獨家》大學迎最長寒假 中國統戰旅遊團擴大招募台生

    2025/11/18 11:52 記者林曉雲／台北報導
    教育部近期再發函給各大學，提醒大學師生勿轉發或參加中國統戰活動。（記者林曉雲翻攝）

    教育部近期再發函給各大學，提醒大學師生勿轉發或參加中國統戰活動。（記者林曉雲翻攝）

    部分大學從12月底開始放寒假，將迎來史上最長寒假。中國鎖定我國大學生的「假旅遊、真統戰」交流團擴大招募，近日在大學生社群等管道進行宣傳和報名，以1萬多元到2萬多元低價，招攬且限定台灣的大學生在寒假赴中國上海、北京、哈爾濱等交流，教育部和陸委會皆多次示警，教育部近期再發文給各大學，請學校提醒所屬教職人員及學生，切勿轉發宣傳或參加中國統戰活動。

    為與國際學制接軌，部分大學實施「一學期16週制」，今（2025）年迎來史上最長的寒假，部分學校放假長達65天，包括台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學、政治大學、中央大學、清華大學、陽明交通大學及屏東大學等校，多從今年12月22日開始放寒假，中興大學、中山大學、台北大學、暨南大學的寒假也長約58天，其餘大學也是明年1月初開始放寒假，加上農曆春節假期等，到明（2026）年2月23日左右才開學。

    中國的統戰旅遊團及交流營隊以台灣學生為對象，招募赴中參訪交流與觀光旅遊，由中方提供落地招待，有民間團體涉長期配合中國對台統戰，牽線台灣大學生赴中參與具政治意圖之交流營隊，並提供具特定政治立場之活動講義與課程簡報圖片等資料，甚至直接和中國中共統戰部、國台辦合作。

    教育部近期函文再重申，兩岸交流目的在於促進相互瞭解與溝通，學校應遵守兩岸政策立場及兩岸條例等法令規定，秉持對等尊嚴原則，辦理各項教育交流活動，且要遵守相關法律規定。

    教育部函文並說明，向來支持兩岸間良性互動，但為避免學校教職人員涉及違反兩岸條例與教育人員任用條例等相關法規，以及現行兩岸政策規範，請學校提醒所屬教職人員及學生，切勿赴中國參加相關統戰活動。

    陸委會也呼籲我各級學校教職人員，及各政黨、法人、人民團體或個別人士遵守兩岸規範，以國家利益為先，切勿參加由中方主導或呼應中方主張的相關活動，期盼全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴，與自由民主的憲政秩序。

