港男吸收6現、退役軍人刺探軍事機密 高檢起訴求處重刑

高檢署今日涉犯國家安全法將王男等7人起訴，其中包含6名退、現役軍官。（記者吳昇儒攝）

中國港籍男子丁小琥多次利用商務、觀光名義申請來台，實則吸收我國現役、退役軍人刺探軍事機密，並透過男子陳俊安協助將1千多萬經費，洗進我國。丁透過退役中校王文豪、譚俊明吸收同僚，刺探軍機。高檢署今日偵結，依涉犯國家安全法等罪嫌，將丁男等7人起訴，並求處重刑。涉及洗錢部分，北檢也對陳男等人，提起公訴。

調查局台北市調查處去年發現，丁男多次以商務、觀光名義進出我國，且與退役中校王文豪、譚俊明交往甚密，隨即啟動調查。深入追查後發現，3人涉嫌刺探軍事機密，循線查出士官長呂芳契、少校參謀官楊博智、其姊中尉人事官楊千慧與姊夫少校管制官邱翰林等人均涉入其中。

檢調更查出，丁男是受到中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，來台發展組織，並透過陳俊安利用地下匯兌的方式，洗進1112萬7600元，用於支付購買情報的款項。丁先吸收退役軍官王文豪、譚俊明及國人張志煒、何聖影（兩人均已身亡）成為組織中重要成員，再透過王、譚2人物色昔日同僚、部屬及受訓同梯的學長、弟們幫忙伺機刺探、收集機密資料。

據悉，該共諜組織主要是論件計酬，依照下線提供的情報資料重要性，視狀況發放「獎金」，此外更遊說現役軍人於兩岸未來發生戰事時，率領部屬消極不抵抗。

檢調於今年7月24日見時機成熟，共發動4波偵查行動，搜索21處所、約談13人、查證16人，丁男等7人則經高等法院裁定羈押禁見迄今。

危害國安部分，高檢署今日偵結，認定丁小琥及涉案的6名現、退役士、軍官，涉犯國家安全法等罪，依法起訴，並求處重刑。

另台北地檢署認定丁小琥、陳俊安及王文豪3人涉犯洗錢等罪，依法提起公訴。

