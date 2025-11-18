藍白修惡「財劃法」逼中央舉債 經民連籲總統召開財政國是會議

台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強明日下午將赴民進黨中央拜會，並提出五大呼籲盼總統賴清德召開財政國是會議，用更大的民主，化解民主的紛爭。（台灣經濟民主連合提供）

在藍白立委主導下，立法院院會14日再度三讀通過國民黨團提出的「財政收支劃分法修正案」，強逼中央政府違法舉債。台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強明日下午將率領幹部赴民進黨中央拜會，並提出五大呼籲盼總統賴清德召開財政國是會議，用更大的民主，化解民主的紛爭。

經民連指出，去年12月20日立法院通過「財政收支劃分法」後，賴總統隔天呼籲：「民主的紛爭，要用更大的民主來解決。未來希望一起匯聚更大的力量，守護民主台灣。」如今，立法院再次惡修「財劃法」，憲法法庭已然癱瘓，再次罷免已不可能，國家財政益形嚴峻。

經民連呼籲，賴總統應廣納雅言，慎思如何「依照憲法所賦予的權力，守護自由民主的憲政體制」，並優先推動召開財政國是會議，先以總統統籌國家大政方針的視野，讓全體國人理解當前國家面臨內外情勢的整體財政需求與困難，廣邀各界會商形成國人多數意見，再以總統協調五院的高度，懇切溝通，說服各界採納財政國是會議結論。

經民連續指，行政院卓榮泰院長已說明立法院再次惡修《財政收支劃分法》的嚴重性包含，「明年度中央政府總預算，為了釋出4165億元給地方，已經舉債2992億，現在修惡版又要求明年也要維持目前補助地方的總額5455億，為此中央必須再舉債2646億元，總共舉債5638億，舉債占歲出比率會高達17.1％，超過公債法上限15%」、「明年度預計推動的福國利民政策，包括4年1千億治水計畫、長照3.0、0-6歲國家養、生育給付每胎補到10萬等計畫，甚至勞健保的撥補，都會因為財劃法修正案掏空中央政府，難以執行。」

經民連將於明日下午1點由會長賴中強、副會長張信堂、周婉窈偕同本會幹部拜會民進黨中央黨部，呼籲賴總統召開財政國是會議「用更大的民主，化解民主的紛爭」，並於下午1點45分舉行記者會，說明拜會經過及呼籲賴總統召開財政國是會議的五點理由。

經民連說明，一、因應財劃法再次修正，避免因政府違法超額舉債，遭國際信評機構調降台灣主權信用評等，影響企業與銀行籌資，損害企業勞工、股東與全體國民經濟利益；二、因應財劃法再次修正，避免地方大幅膨脹的統籌分配稅款與補助款，排擠各項國民社會福利給付。

經民連補充，三、因應健保財務缺口、勞保潛藏負債、公務員與教職員退撫基金撥補等四大社福財政難題；四、因應「不對稱作戰及作戰韌性特別預算條例」，包括「台灣之盾」（T-Dome）所需之財源，五、因應長照3.0、國民年金、社會救助、家庭照顧假等社會安全改革，所需之財源。

