傅崐萁質疑「財劃法」跟人民開戰 卓榮泰：立院開戰政院必須備戰

行政院長卓榮泰（右）、主計長陳淑姿（左）赴立法院報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備詢。（記者王藝菘攝）

立法院二度強修「財劃法」，行政院長卓榮泰昨（17）日表態「全面迎戰」，國民黨立委傅崐萁質疑，是要跟人民開戰，還是要向2012年時任台南市長、喊話財劃法修法的賴清德總統開戰？卓榮泰回應，「我們有還債，是立法院對行政院開戰，我才必須備戰」。

立法院今（18日）上午邀請卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、行政院公共工程委員會主委陳金德及相關部會首長列席報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備質詢。

傅崐萁指出，明年度中央政府給地方政府的一般性補助款，較今年減編1301億元、計畫型補助更減編2646億元，明年度地方政府實際僅增加220億元，上週五的修法也不過是把行政院苛扣地方的一般性補助款1300億元還給地方政府，因為這是關係到全民的醫療、教育、地方的基礎建設，區區的220億元給地方。

卓榮泰表示，「委員認為給地方多220億元太少是不是？雖然你的數字有誤，但就照委員說的，如果委員認為給地方多220億元太少，那你為什麼不會覺得中央給你少掉4千多億元會太多呢？」

傅崐萁說，卓榮泰院長昨天說要全面迎戰，他隨後播放賴清德總統2012年時任台南市長要求進行財劃法修法的發言，詢問卓揆稱要全面開戰，是要跟人民開戰，還是跟賴總統開戰？傅崐萁強調，立法院通過的都是民進黨、賴總統曾經疾呼的修法。

卓榮泰回應，2012年所有地方政府的歲計賸餘，是負的500多億元，去年是正的800多億元，地方政府已經好轉了，「你拿2012年賴市長的話來今天講，這樣合適嗎？」

傅崐萁追問，過去4年超收1兆8700億元，不會執政就下台，請不要向賴總統宣戰、不要向人民宣戰，民進黨對人民的承諾要好好實現。卓榮泰表示，「我們有還債，是立法院對行政院開戰，我才必須備戰。」

國民黨立委傅崐萁（右）、林倩綺（左）。（記者王藝菘攝）

