購百部輔具供身障生上體育課 陳以信六都首創政見緣起助理

參加黨內台南市長初選的前立委陳以信（左）提出六都首創政見說，若能當選市長，將購置百部運動輔具供全市身障學生上體育課時使用。（陳以信服務處提供）

爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，今（18）日公布參選以來的六都首創政見，他提出「購置100部運動輔具，協助身障學生能參與體育課」的政策主張，希望讓肢體障礙及腦性麻痺等身障學生，也能與同學一起上體育課，真正享受奔跑與追風的暢快感覺。

陳以信指出，這項政見源自其前國會女助理黃筱智的親身經驗。筱智自兩歲起罹患腦性麻痺，以堅毅意志克服困難，不僅完成大學與研究所學業，更在擔任國會助理期間協助推動多項身障政策。然而，她也透露童年最大遺憾是從未能與同學一起上體育課，只能在場邊看著他人奔跑。她說，小時候最想要的，就是有一天能感受追風的感覺。

「這句話深深震撼了我」，陳以信表示，對一般孩子而言稀鬆平常的運動，對身障學生卻是一種深切渴望。他與黃筱智在立法院倡議修法，成功將運動輔具納入《特殊教育法》中的校園支持項目，讓學校得依法申請購置輔具，使身障生能在上體育課時獲得必要協助。

但，他也清楚運動輔具價格高昂，1部往往需數萬元，即使法律已開放補助，多數學校仍無力購買。以台南市為例，據去年特教統計，高中職以下肢體障礙與腦性麻痺學生共291人、學前階段另有34人，需求相當明顯。但市府社會局輔具資源中心內卻無任何運動輔具可供租借，導致許多學生在體育課時被迫留在教室或場邊，這身障學生並非不願參與，而是沒有適切工具。

陳以信承諾，若能當選市長將推動購置100部運動輔具，並依不同身形及年齡分為學前、國小低年級、高年級、國中及高中5種類型，統一存放在公立特教學校。未來各級學校只要收有身障學生，即可依年度免費申請借用，不需額外編列經費，也不會面臨行政程序障礙。此政策若在台南落實，將是六都首創的身障學生福祉，讓台南成為最重視身障學生體育權益友善的城市。

