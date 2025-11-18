台中市府1官佔2缺成常態 挨批「一心二用」難怪連連出包

台中市府1官佔2缺成常態，市議員何文海痛批一心二用難怪出包連連。（記者蘇孟娟攝）

台中市日前爆發非洲豬瘟，台中市長盧秀燕開鍘兩局長，但議員何文海指出，其中前環保局長陳宏益下台後轉任技監，根本只是回任原職；經他調查，台中市多達6名局處首長均有類似1人佔2缺情況，由參事、技監代理局長，但技監、參事原是幕僚單位協助政事，盧秀燕大量讓政務官為銜接公務員年資1人佔2缺，「一心二用」下，難怪市府螺絲鬆了，出包連連。

盧秀燕則指出，沒有違法，就像中央部會很多政務官是跟學界借才一樣，她也是從公務系統裡面借將當局長，且未來市長上任，會有6個局長缺給新市長用人；何文海痛斥，新的市長上任後是所有的局長都有任用權，盧用人雖於法有據，歷任市長1人佔2缺情況都沒她多，讓政務官局長去佔事務官的缺，剝奪了優秀公務員升遷的機會，創惡例。

何文海說，台中市31個局處首長，扣除掉中央一條鞭任用的如人事、主計、政風、警察、消防，26人中竟然有高達6人是「代理局長」，包括台中第一大局民政局長吳世瑋、主管重大建設的建設局長陳大田、職司城市發展的都發局長李正偉及文化局長陳佳君等，都是參事或技監代理局長。

何文海說，局處首長1人佔2缺、一心二用難怪狀況百出，包括台中市區里整併一拖7年，農業局、環保局疑未落實相關作為導致爆發非洲豬瘟。

何文海指出，政務官首長佔用事務官的缺，多是為不中斷公務員資歷以及年資，但1人卡2位置，嚴重影響人事升遷，局長還有1年多任期就趕快去佔事務官的缺，既享有局長的福利，又能保有自己的資歷，相信基層人員一定會「有感」，最重要的是，盧秀燕團隊近年來已頻頻出包，若繼續讓1官兼2職的情況下去，難保不會繼續出狀況，影響市政及市民。

台中市長盧秀燕強調用人未違法，中央部會也常見類似情況。（記者蘇孟娟攝）

