    政治

    日本挺台遭中共報復 顏擇雅：恐害中國人在海外形象繼續惡化

    2025/11/18 11:46 即時新聞／綜合報導
    日本首相高市早苗。（彭博）

    日本首相高市早苗。（彭博）

    日本首相高市早苗日前表示，「台灣有事」可能構成日本憲法中可行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態），引發中國強烈不滿，接連採取一連串報復行動。對此，作家顏擇雅表示，北京政府近日對日本劍拔弩張，一定會害中國人在海外形象繼續惡化。

    顏擇雅在臉書PO文表示，中國近三十年國族主義越來越熾烈，中國人彷彿都覺得沒什麼不好，好像都沒想到這會帶來反挫，讓外國人感覺中國人就是面目可憎。中國人去到海外面臨的各種不友善對待，是不管中共國可以把飛彈打多遠，可以建造幾艘航母，都幫不上忙的。

    顏擇雅指出，也就是說，大家總以為中國國族主義最大受害者是台灣，因為台灣要面臨文攻武嚇。其實文攻武嚇是兩面刃。台灣受到壓力越大，獲得西方同情或友誼也會越多。重點是台灣可以用國家整體的力量處理文攻武嚇帶來的挑戰。

    顏擇雅直言，但是中國人形象急速惡化，這個挑戰卻是每一中國人只能單獨面對。這時候，我認為去到海外的中國人是比台灣人更不幸的，你以為不喜歡中共統治，離開就好。你以為你可以歸化為日本人，美國人。嫁給台灣人還可以取得中華民國身份。

    事實上，你離開依然會蒙受中共統治之害，搞不好還更大。

