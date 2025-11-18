為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴瑞隆拋「幸福孕哺枕」政見 生育津貼每胎加碼至5萬元

    2025/11/18 10:42 記者葛祐豪／高雄報導
    賴瑞隆（中）在孕媽咪的指導下，穿著孕婦裝親身體驗孕婦在日常生活中的不便，讓他直呼「媽媽真的很辛苦」。（記者葛祐豪翻攝）

    賴瑞隆（中）在孕媽咪的指導下，穿著孕婦裝親身體驗孕婦在日常生活中的不便，讓他直呼「媽媽真的很辛苦」。（記者葛祐豪翻攝）

    爭取民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，拋出「幸福孕哺枕」政見，只要領到孕婦健康手冊，市府就送孕哺枕；生育津貼也從每胎3萬加碼至5萬元，育兒津貼則加碼從每月5千至7千，提升至每月7千至1萬元，盼讓高雄成為對媽媽及孩子最有愛、溫度的城市。

    賴瑞隆表示，為了鼓勵市民孕育新生命，他提出涵蓋好孕、好養、友善環境的完整市政藍圖「希望高雄：幸福首都工程」，其中鼓勵生孕的「高雄好孕來」，包含「生育津貼從每胎3萬加碼至5萬元」、「擴大孕婦醫療諮詢及心理支持方案」、「企業友善生育認證」。

    養育政策則有「育兒津貼加碼」，從每月5千至7千元，提升至每月7千至1萬元，多胎再加碼，鼓勵多子女家庭，以及「增加公托據點」，讓高雄成為快樂迎接新生命的城市。

    賴瑞隆進一步提出，設籍高雄市的孕媽咪們，只要領到孕婦健康手冊，市府就送孕哺枕。孕哺枕不但可減輕孕期腰部負擔、改善睡眠，產後也能作為哺乳輔助與寶寶安撫枕，實用性高。未來將與高雄在地母嬰用品店合作，兌換孕哺枕媽媽禮，為母嬰照護提供最溫暖、實際的支持。

    此外，賴瑞隆也提出「高雄好友善」，擬成立「高雄育兒基金」，不僅要建立永續的支持系統，也預計廣設特色公園、小型兒童圖書館等，使育兒成為親子共好的旅程。

