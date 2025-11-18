為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台東交通紅單挨批影響觀光 縣議會刪減警局2千萬元罰金歲入

    2025/11/18 10:30 記者黃明堂／台東報導
    科技取締器材普及，台東交通罰單挨批滿天飛。（記者黃明堂攝）

    台東縣議會今天審查警察局編列的「罰金、罰鍰及怠金」相關預算案。議員古志成在會中強力質疑警察局預算中罰金歲入編列1億2000萬元高額罰鍰收入，造成民眾荷包縮水、遊客視台東為畏途，警員則為拚績效不擇手段，提議刪減2000萬元以示薄懲，經在場議員附議、無人異議，議會最終決議將該筆罰鍰收入預算刪減2000萬元。

    在審議過程中，古志成指出，警察局編列的罰金、罰鍰總預算金額為1億2093萬6000元整。他強調，科技執法普及，但高額的罰單收入目標可能造成多重負面影響，高額的罰單收入目標不僅造成基層員警的壓力和百姓的荷包縮水，更導致台東觀光「越來越低迷」，許多民眾反應不願再來台東，因為「動不動就被開罰單」。他特別指出，有部分路段寬敞卻「限速60」，以及有警察為達業績到鄉間小路或部落裡抓違規，手段甚至「違反比例原則」。

    古志成說，雖然他知道即使刪減預算，警察仍然會努力開單造成超收，但仍建議大會對此收入項目刪減2000萬元，提案經現場議員附議成立。最終，在無反對意見下，議長吳秀華敲槌宣布決議將警察局「罰金、罰鍰及怠金」中的罰金、罰鍰預算金額1億2093萬6000元整，刪減2000萬元後通過。

    此決議象徵議會對「紅單經濟」的重視，希望警察局未來在執法上能更兼顧執法必要性與地方發展需求，減輕民眾負擔，改善台東的觀光形象。

