捲收賄疑雲？ 遭爆凱思資金流進口袋 黃國昌嗆：到法院講

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌捲入「養狗仔」風暴延燒，週刊今再踢爆，匯入狗仔大本營的凱思國際背後金流複雜，更有款項流向黃國昌，等於金主把錢匯入凱思國際後，黃國昌拿錢辦事，事後資金流入自己口袋，完美利用凱思收賄。對此，黃國昌今怒嗆：「有什麼話到法院講，我不會隨著他們起舞。」

《鏡週刊》報導指出，多位曾受雇凱思跟拍黃國昌政敵的狗仔，已到案接受檢調約談，確認下達指令跟拍綠營黨政人士的藏鏡人就是黃國昌；有人更提到最早在黃國昌成立的揭弊者協會任職，後來也去當狗仔埋伏跟監，直到凱思國際成立後，才改換地點上班及領薪水。

報導更揭露，匯入凱思國際的金流複雜，有款項流向黃國昌，等於金主把錢匯入凱思國際後，黃國昌拿錢辦事，事後資金流入自己口袋，完美利用凱思收賄。另，除了《鏡電視》前零元股東陳建平及黃安捷注資涉貪外，黃國昌在立法院質詢台雅集團創辦人遭詐事件，台雅旗下的寀奕公司匯款至凱思，也確立貪汙對價關係。

對於上述週刊指控，黃國昌今受訪時表示，《鏡電視》、《鏡週刊》迄今為止對過去的烏龍爆料、抹黑報導都尚未公開道歉，現在又繼續用潑糞的方式去抹黑，「我老實說，有什麼話到法院講，我不會隨著他們起舞。」

