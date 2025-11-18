為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    捲收賄疑雲？ 遭爆凱思資金流進口袋 黃國昌嗆：到法院講

    2025/11/18 10:35 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌捲入「養狗仔」風暴延燒，週刊今再踢爆，匯入狗仔大本營的凱思國際背後金流複雜，更有款項流向黃國昌，等於金主把錢匯入凱思國際後，黃國昌拿錢辦事，事後資金流入自己口袋，完美利用凱思收賄。對此，黃國昌今怒嗆：「有什麼話到法院講，我不會隨著他們起舞。」

    《鏡週刊》報導指出，多位曾受雇凱思跟拍黃國昌政敵的狗仔，已到案接受檢調約談，確認下達指令跟拍綠營黨政人士的藏鏡人就是黃國昌；有人更提到最早在黃國昌成立的揭弊者協會任職，後來也去當狗仔埋伏跟監，直到凱思國際成立後，才改換地點上班及領薪水。

    報導更揭露，匯入凱思國際的金流複雜，有款項流向黃國昌，等於金主把錢匯入凱思國際後，黃國昌拿錢辦事，事後資金流入自己口袋，完美利用凱思收賄。另，除了《鏡電視》前零元股東陳建平及黃安捷注資涉貪外，黃國昌在立法院質詢台雅集團創辦人遭詐事件，台雅旗下的寀奕公司匯款至凱思，也確立貪汙對價關係。

    對於上述週刊指控，黃國昌今受訪時表示，《鏡電視》、《鏡週刊》迄今為止對過去的烏龍爆料、抹黑報導都尚未公開道歉，現在又繼續用潑糞的方式去抹黑，「我老實說，有什麼話到法院講，我不會隨著他們起舞。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播