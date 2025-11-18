光復鄉災民、志工心理創傷 卓榮泰：提供相關輔導措施

行政院長卓榮泰（中）、衛福部長石崇良（左）、行政院公共工程委員會主委陳金德（右）。（記者王藝菘攝）

立法院今（18日）上午邀請行政院長卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、行政院公共工程委員會主委陳金德及相關部會首長列席報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備質詢。民眾黨立委林憶君詢問是否有提供災民心理創傷輔導等支持方案，尤其是兒童和老年人？卓榮泰指出，有啟動兩個心理復原重建計畫，對於去災區的志工，也有相關的心理輔導措施。

卓榮泰表示，他要第一時間感謝各級學校對學生跟教職員發揮心理輔導的作用，還有志工、宗教團體的投入，以及在地幾個教會，第一時間都充分發揮安撫人心的工作，要特別予以致謝。

衛福部長石崇良表示，在這次事件後，啟動兩個心理復原重建計畫，一個是補助花蓮縣衛生局600萬元，安排每一個在地的醫療院所去認養受災的村里，一對一動員起來；第二個是用賑災基金會的善款捐出1千萬元補助民間的像是世界展望會、文健站、長照據點，分齡分眾，特別重視兒童、老人，獨居長者都納入了，為期一年，會辦到明年9月。

卓榮泰指出，對於去災區的志工心理輔導也有相關措施；石崇良說，因為這次有來自全國各地的志工，有啟動固定的特約諮詢院所，若擔心有PTSD創傷症候群等，都可以去尋求協助，衛福部有補助，在網站上都可以查得到這些院所。

