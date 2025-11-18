花蓮觀光蕭條 徐榛蔚稱美國關稅、年金改革造成國旅衰退

花蓮縣議會今舉行縣政總質詢，民進黨籍議員林則葹針對花蓮近年觀光蕭條詢問縣長徐榛蔚對策。（記者王錦義攝）

花蓮縣議會今舉行縣政總質詢，民進黨籍議員林則葹針對花蓮近年觀光蕭條詢問縣長徐榛蔚對策，不過徐榛蔚認為美國關稅、年金改革等等造成國旅衰退，是全國性的問題，林則葹認為答非所問批：「聽不下去」，縣府觀光處長余明勲回應說，花蓮未來的觀光大概分成短中長期，13鄉鎮都有1到3個微旅行成為獨特品牌，讓旅客可永續的深根、在地的旅遊模式。

議員林則葹質詢說，花蓮是一個觀光的城市，花蓮的觀光其實不是需要縣府辦多少場的活動，但每一場活動都是各自為政，就是辦完之後，沒有看到有一場、一場的活動效果疊加，看不到有什麼疊加，每次都是縣府提出很漂亮的產值數據，但真的看不到實際帶來的收益是什麼，真的看不到，如果真的有的話，現在觀光業者不會叫苦連天。

林則葹請徐榛蔚回答對於未來花蓮觀光的對策，徐榛蔚回應說，今年5月份施政報告已經有說明，其實今年一定不會太好，因為美國關稅的關係，關稅問題影響到全國人民收入，整個大環境不好，加上公務員年金改革進到第7年，從所得替代率70幾趴，到現在有的到60幾趴、50幾趴、30幾趴，這也會讓荷包不斷縮水，這些全國性的問題都會影響到整個台灣經濟產業，更會影響到花蓮。

林則葹認為徐榛蔚答非所問、閃避問題，頻頻要徐榛蔚：「可以了！！妳有想要回答我的問題嗎？不要浪費我時間」，觀光處長余明勲回應說，目前除了在既有活動上面能夠求新求變之外，也針對13鄉鎮打造獨特品牌的微旅行遊程，比較體驗式旅遊模式，把花蓮人自己365天的日常，轉化成為一種品牌跟一種旅遊，那這樣子就會是一種永續。

徐榛蔚之後補充說，花蓮觀光每一年都在不斷地去做疊加的動作，不斷地去優化每一個點，針對不同的客群需求，再去把花蓮的整個珍珠慢慢串起來，縣府把每一個珍珠都優化，服務品質、產品、場地、行銷平台的優化，花蓮的優勢是大自然山水及人文藝術、農產品等，花蓮的日常，就是花蓮最大的賣點。

