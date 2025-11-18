卓榮泰：國民黨版財劃法無法編列 明年總預算會舉債5600億元

立法院「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備詢，行政院長卓榮泰（中）、行政政務委員兼工程會主委陳金德（右）、財政部長莊翠雲（左）備詢。（記者王藝菘攝）

藍白二度聯手強修「財劃法」，行政院長卓榮泰昨宣告「全面迎戰」，並將在20日提院版草案送立法院審議。民進黨立委陳培瑜今日表示，假設財劃法執意執行下去，甚至週五他們還會針對離島部分再來要錢再要錢，加碼再加碼，掏空再掏空？行政院長卓榮泰回應，如果按照上週立法院通過國民黨版的財劃法修正案，明年的中央政府總預算會舉債5600億元，這已經超出、違反公債法第五條規定，行政院編不出來這樣的預算，無法編列。

立法院今（18日）上午邀請卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、行政院公共工程委員會主任委員陳金德及相關部會首長，列席報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備質詢。

卓榮泰說，雖然特別預算不受公債法第五條種種規定，跟債務的額度是可以脫離的，但是每一筆特別預算，不是用在歲計賸餘，都是在舉債，我們把所有歲計賸餘用完之後，未來每一筆的特別預算，都是會擴大國家政府的舉債。以明年的中央政府總預算3兆350億元來看，我們已經舉債3千億元，如果按照上週立法院通過國民黨版的財劃法，必須在計畫型補助多增加舉債2600億元，換句話說，完全接受這樣的修法的話，明年的中央政府總預算會舉債5600億元，這已經超出、違反公債法第五條規定，行政院編不出來這樣的預算，無法編列。

陳培瑜問，藍白不斷要中央把錢掏給地方，真的非常不合理，行政院後續有什麼救濟手段？卓榮泰表示，週四行政院會會通過院版財劃法，裡面有五項原則，讓國人生活品質更均衡、讓垂直的劃分更合理、讓水平的分配更公平、會讓地方自主更強化、讓中央地方夥伴關係更提升，盼院版財劃法送到立院後，大家審慎來看這個內容，未來院版的財劃法能夠讓地方更均衡，不再有特別優異的、把所有財政弱的縣市都能提升上來，讓中央、地方的事權劃分更明確，中央做中央的，地方做地方的，中央該補助的就補助、該提出計畫的就按照計畫、該設算的就按照設算，才是長治久安之道。

陳培瑜也向主持議事的立法院長韓國瑜喊話，「錯誤就留在立法院吧」，週四政院就要送來最新版的財劃法，大家可以坐下來討論，因為連新北市長侯友宜都公開說，錢跟權要講清楚，大家才可以好好做事，如果連侯友宜都站出來呼籲，應該有更多國民黨黨公職認同這個說法。

卓榮泰表示，上週他說過總質詢結束後，會拜會韓院長談財劃法，但上週五卻用火速的方式通過，不讓他有跟韓院長談話的機會，這是天大的遺憾。院版財劃法會保證未來對地方的協助跟統籌分配，甚至加上未來的計畫型補助，絕對會比現在多，政院的設算是公平的，這個與地方充分討論過的案子，能夠送出來的話，應該也會得到大家的支持才對。

財政部長莊翠雲表示，財劃法的修正多次召開跟地方政府協商，包括指標與權重都有詳細說明，另外他們對於115年所分配中央統籌分配稅款也大幅增加但都不提這一塊，只會喊計畫型補助款減少，事實上在115年中央統籌分配稅款已經多支出465億元，事實上有很多必須要回歸到地方自治事項去做的。

陳培瑜說，不能放任地方縣市首長亂哀亂叫亂喊窮，但市民根本不知道，以台北市為例，之前數字是多拿走400多億元？莊翠雲說，台北市是拿到比原來多出400億元，以單一營利事業營業額單一指標增加的金額，就比114年各項指標合計的中央統籌分配稅款還要多，台北市是增加最多的一個。

