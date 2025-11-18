蕭旭岑爆鄭麗文主張「一國兩區」 邱議瑩：投柯志恩就是挺鄭麗文

邱議瑩再批「票投柯志恩就是支持鄭麗文!」（記者葛祐豪攝）

國民黨副主席蕭旭岑昨（17）日接受媒體專訪時，竟脫口而出「鄭麗文的兩岸路線就是『一國兩區』」；對此，爭取民進黨高雄市長初選的立委邱議瑩批評，蕭旭岑的言論，證明了「票投柯志恩就是支持鄭麗文，支持一國兩區」！

邱議瑩強調，蕭旭岑一番「鄭麗文的兩岸路線就是一國兩區」、強調這樣「才能確保跟中國有共同的政治基礎」等言論，證明了投給柯志恩，就是支持鄭麗文，就是支持一國兩區，「這個等號，不是帽子，而是事實」！

請繼續往下閱讀...

邱議瑩分析，蕭旭岑清楚說明了鄭麗文的主張是支持一國兩區，「柯志恩身為黨主席任命的高雄市黨部主委，支持鄭麗文的一國兩區，合理，合邏輯，也合乎他們一貫的路線」。

針對蕭旭岑還說不在乎外界怎麼詮釋，另一個國民黨副主席張榮恭則到上海與中國國台辦主任宋濤會面。邱議瑩回擊，「蕭旭岑不在乎，高雄市民在乎，台灣人民在乎」；這種自動配合中國統戰，甘願自居地方朝貢中央的樣板戲碼，她跟高雄市民、台灣人民都不會接受，可是柯志恩會接受。

邱議瑩強調，這就是她自己跟柯志恩最大的不同，自己站在高雄市民與台灣人民這一邊，「我們不需要和中國有共同的政治基礎；柯志恩站在鄭麗文和一國兩區那一邊，他們要和中國有一樣的政治基礎」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法