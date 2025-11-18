為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蕭旭岑爆鄭麗文主張「一國兩區」 邱議瑩：投柯志恩就是挺鄭麗文

    2025/11/18 10:40 記者葛祐豪／高雄報導
    邱議瑩再批「票投柯志恩就是支持鄭麗文!」（記者葛祐豪攝）

    邱議瑩再批「票投柯志恩就是支持鄭麗文!」（記者葛祐豪攝）

    國民黨副主席蕭旭岑昨（17）日接受媒體專訪時，竟脫口而出「鄭麗文的兩岸路線就是『一國兩區』」；對此，爭取民進黨高雄市長初選的立委邱議瑩批評，蕭旭岑的言論，證明了「票投柯志恩就是支持鄭麗文，支持一國兩區」！

    邱議瑩強調，蕭旭岑一番「鄭麗文的兩岸路線就是一國兩區」、強調這樣「才能確保跟中國有共同的政治基礎」等言論，證明了投給柯志恩，就是支持鄭麗文，就是支持一國兩區，「這個等號，不是帽子，而是事實」！

    邱議瑩分析，蕭旭岑清楚說明了鄭麗文的主張是支持一國兩區，「柯志恩身為黨主席任命的高雄市黨部主委，支持鄭麗文的一國兩區，合理，合邏輯，也合乎他們一貫的路線」。

    針對蕭旭岑還說不在乎外界怎麼詮釋，另一個國民黨副主席張榮恭則到上海與中國國台辦主任宋濤會面。邱議瑩回擊，「蕭旭岑不在乎，高雄市民在乎，台灣人民在乎」；這種自動配合中國統戰，甘願自居地方朝貢中央的樣板戲碼，她跟高雄市民、台灣人民都不會接受，可是柯志恩會接受。

    邱議瑩強調，這就是她自己跟柯志恩最大的不同，自己站在高雄市民與台灣人民這一邊，「我們不需要和中國有共同的政治基礎；柯志恩站在鄭麗文和一國兩區那一邊，他們要和中國有一樣的政治基礎」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播