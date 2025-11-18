蕭旭岑喊「一國兩區」 劉世芳：憲法沒有解釋的空間

內政部長劉世芳。（資料照）

國民黨副主席蕭旭岑昨聲稱，國民黨前主席馬英九、現任主席鄭麗文的路線沒有不一樣，都是回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，在「一國兩區」與原汁原味「九二共識」基礎上，追求兩岸對話和解、維持溝通。對此，內政部長劉世芳今日在立院受訪時說，她不清楚蕭旭岑的詮釋是什麼，但是我國憲法規定非常清楚，尤其是憲法增修條文，內政部都按照憲法增修條文。

媒體追問，一國兩區是否有在憲法框架之內，劉世芳則重申，按照憲法增修條文，擔任我國民選公職，必須放棄中華民國以外的其他國籍，「這個沒有解釋的空間」。

另，針對中國配偶鄧萬華於2022年當選花蓮富里鄉學田村長，因沒有放棄中國籍，今年8月1日被富里鄉公所解職；鄧向花蓮縣政府提出訴願，日前縣府訴願委員會開會後，做出「撤銷原處分」。劉世芳表示，目前為止內政部尚未收到花蓮縣政府、富里鄉公所對於這次訴願的決定書，無從查考其內容，她會請內政部工作人員到地方政府去了解狀況。

劉世芳強調，「國籍法」解釋的主管機關在內政部，根據「國籍法」20條規定，民選公職當選者在就（到）職之日起一年內，要放棄中華民國以外的他國國籍。內政部是依此規定來要求地方政府來處理解職的動作。

