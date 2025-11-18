蔣萬安指政院版財劃法 忽略地方財政努力及商業服務需求

台北市長蔣萬安認為，政院版財劃法忽略地方財政努力及商業服務需求。（資料照）

立法院二度強修「財劃法」，行政院長卓榮泰表態「全面迎戰」，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤昨也表示，這次修法比起去年「惡上加惡」，希望立法院長韓國瑜暫時不要送出法案；台北市長蔣萬安今（18日）受訪表示，行政院的版本完全忽視地方政府財政努力以及商業服務業的需求等重要因素，行政院應該要對地方政府的疑慮有清楚的說明。

藍白上週五再二度聯手強修「財劃法」，行政院長卓榮泰昨宣告「全面迎戰」，20日將提院版草案送立法院審議。院版財劃法納入工業與農業就業人口數等五項指標，財政部與地方政府經過五次溝通，10月底開會時，台北市、新北市與新竹市明確表達不同意，但包括嘉義市在內的多數藍營縣市都能認同。

蔣萬安今天受訪表示，財政局去開會後回報，行政院的版本完全忽視了地方政府財政努力以及商業服務業的需求等重要因素。行政院應該要對地方政府的疑慮有清楚的說明。

財政局說明，院版將財政努力指標中「營利事業營業額」指標權重由現行30%降低至8%，完全忽視地方政府財政努力；基本建設需求指標則忽視商業及服務業，將造成各產業發展不均衡，並影響地方建設，同時未考量城鄉土地價值與管理成本差異。為保障台北市民權益，北市府代表之前在與財政部的會議中，已明確表達立場，堅決反對財政部研擬版本。

