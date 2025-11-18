分析藍白合情勢 吳靜怡：民眾黨從北到南輸到脫褲怎麼合？

國民黨主席鄭麗文（左）、民眾黨主席黃國昌（右）。（資料照 本報合成）

國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌將於19日會面，國民黨副主席蕭旭岑今日表示，不會談到2026九合一大選等太多合作細節。對此，媒體人吳靜怡表示，民眾黨如果民調從北到南全部輸到脫褲藍，藍白到底怎麼合？

吳靜怡在臉書PO文表示，民眾黨如果民調從北到南全部輸到脫褲藍，藍白到底怎麼合？目前小白藍明年縣市首長夢幻隊大概就是「北國昌、竹臣遠、宜婉惠、嘉啓楷」，但這部分沒有一個人有認真經營過組織，更沒有一個人對比民進黨人選有勝算，但民眾黨硬是要用可能分裂選舉的前提來威嚇國民黨讓出來縣市首長位置，有可能嗎？國民黨陷入的困境不是誰會贏，而是即便談好3月前的民調規則，全部都輸，藍白是要怎麼合？議員席次能讓嗎？

請繼續往下閱讀...

吳靜怡直言，民眾黨從12月開始都是司法的賽局！哪隻母雞能上看板？高虹安12月中二審宣判，雖然，高虹安團隊主打無罪，但國民黨內部預估有罪機率高，若宣判二審有罪，更提早讓「挺藍白就是挺貪污」效應延燒；接著黃國昌2月若沒有立委保護傘，恐怕就開始深陷凱思國際違法跟監、金流涉及對價收賄等等調查；3月就是柯文哲京華城案一審結果出爐！民眾黨的一案接一案的最後，少了唯一有政績的市長，每一隻母雞隻隻有官司。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法