    藍白惡修財劃法造成更大問題 卓揆：不到最後關頭不輕言抵制

    2025/11/18 09:45 記者謝君臨／台北報導
    行政院長卓榮泰18日立法院受訪。（記者塗建榮攝）

    行政院長卓榮泰18日立法院受訪。（記者塗建榮攝）

    在藍白立委主導下，立法院院會14日再度三讀通過國民黨團提出的「財政收支劃分法修正案」。對此，行政院長卓榮泰今批評，這種突襲式的修法，無法解決現有問題，反而造成更大的問題。他強調，中央政府和國家本來都沒有生病，是國會把中央政府抽了血，一直在弱化中央，也拿錯的藥要中央硬吞下去，才造成中央、地方在財政上的困難。但他也說，不到最後關頭，不會輕言抵制。

    立法院院會上午邀請卓榮泰率部會首長，進行「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備質詢。卓於會前受訪，回應財劃法修法一事。

    卓榮泰表示，從去年520以來，由國眾兩黨主導的國會，對行政院步步進逼、層層圍堵，要逼行政院接受、執行違憲的法案和預算案，同時用「搶權、分錢」的方式層層圍堵，要弱化中央國庫、癱瘓中央政府，人民都看得非常清楚。

    卓榮泰舉最近的例子，指行政院本週四將正式討論出院版財劃法，且今天下午也早已邀請地方財主人員一起商談最後階段的中央、地方事權分配。他也已表示，在總質詢結束前後，會拜訪立法院長韓國瑜討論財劃法未來的進度和內容。

    他說，不料在上週五時，立法院卻用逕付二讀、不經討論、火速通過的方式，突襲式的，通過國民黨版的財劃法，卻未修正一直存在的水平分配不公、垂直劃分不公的問題，更無法解除藍白所造成的公式計算錯誤，反而造成更大問題。

    卓榮泰說，過去的公式錯誤只是對離島產生影響，但現在這個修法版本會對整個中央和地方政府都造成實質影響。明年的中央政府總預算現在還躺在立法院，總預算3兆350億元的歲出，已舉債3000億元，若依照剛通過的財劃法，擴大計畫型補助給地方，中央政府必須再多舉債2600億，達到5600億的舉債規模。

    他強調，這已完全超出、也違反了「公債法」第5條15%流量的管制，「若硬逼中央政府編出這樣的預算，那我們就是違法的政府，編出的就是違法的預算，我無法接受。」若因此刪減國防、科技、公共建設、社福、教育、治水等預算，立法院有能力負起這個責任？所以中央政府無法編列這樣一個違法的預算。

    卓榮泰重申，這次財劃法這樣的修法，無法接受，「我要告訴國會，不要一意孤行，協商未到根本絕望，我不會放棄協商；未到最後關頭，我們也不會輕言的全面抵制，希望國會要能夠看清事實，以全民福利為重。」希望國會停止這種將錯誤一修再修、一惡再惡的修法。

