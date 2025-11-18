揭「藍白合」網路數據 聲量看政治：黃國昌失去舞台 繼續談是民眾黨吃虧

藍白合議題近期成為政治話題，長期觀察網路聲量的臉書粉專「聲量看政治」分析網路數據，指從直播聲量對照，黃國昌正在失去自己的舞台。至於鄭麗文則是要「併吞白」、「把白營整包收編」。若藍白合繼續談下去，吃虧的只有民眾黨自己而已。（資料照）

藍白合議題近期成為政治話題，長期觀察網路聲量的臉書粉專「聲量看政治」分析網路數據，指從直播聲量對照，黃國昌正在失去自己的舞台。至於藍營方面影片數爆衝到100多支，是國民黨很刻意的操作。「聲量看政治」認為鄭麗文不是只想談合作，而是要「併吞白」、「把白營整包收編」。若藍白合繼續談下去，吃虧的只有民眾黨自己而已。

「聲量看政治」發文指出，藍白合議題在本週成為政治話題，YT的聲量曲線則同步反映兩黨之間的權力角力。藍營透過大量直播與影片狂灌版面，白營則在藍白互動升溫的同時出現明顯斷崖式下滑，直播與關注度幾乎貼地。

「聲量看政治」表示，聲量的變化揭示的，是黃國昌與鄭麗文在2026佈局上的不同盤算。一個在尋找能上位的入口，一個則在計算如何把小草整包吃下，納入藍營版圖。

「聲量看政治」分析，從7天藍白合的直播聲量對照黃國昌新聞裡的政治盤算，你會發現，小草陣營正在沉默，黃國昌其實正在失去自己的舞台。黃國昌原本靠直播塑造自己「白色理性」的品牌，但這7天，泛白陣營中討論藍白合的直播趨勢幾乎貼地，代表他的支持者沒有把他當成藍白合議題的中心。

「聲量看政治」認為，對黃國昌來說，直播聲量的褪去等於權力的萎縮。他心裡很清楚，如果他不跟藍營靠近，他無法在2026拿到任何主導位置；但靠太近，他的粉絲就會離開。所以他選擇對著國民黨裝溫柔、裝理性，一直講「輸了我也願賭服輸」、「民調不是為了炒新聞」，希望小草們覺得他是「大人」，同時讓藍營覺得他「很好談」。這種自我稀釋，其實也是泛白直播趨勢逐漸消失的真正原因。

至於藍營方面，「聲量看政治」表示，從影片數的聲量圖可以看到，影片數在這兩天爆衝到100多支，是國民黨很刻意的操作。鄭麗文不是只想談合作，她心裡的盤算很明確，不是要「藍白合」，是要「併吞白」、「把白營整包收編」。

「聲量看政治」指出，鄭麗文才剛被「悼念共諜」事件燒到烏煙瘴氣，她急著轉移焦點。藍白合這個議題，剛好可以重新把她放到舞台中央。大量影片灌出來，就是要把「鄭麗文是藍白共主」的形象造起來，避免被黨內更強勢的人邊緣化。在她的邏輯裡，黃國昌只是棋子，能牽來談，就代表民眾黨願意用「配角」身份上桌。

「聲量看政治」也提到，從總觀看數的聲量圖來看，泛白陣營談藍白合的聲量從三、四十萬掉到一萬多，這不是一般聲量下滑。這是「支持者集體下船」。過去白粉的核心期待還是有一點「反藍又反綠」，但當黃國昌想要靠攏藍營，甚至在館長事件、共諜追思事件裡選擇保持沉默，他就等於放棄了自己品牌的中心價值。

「聲量看政治」也猜測，黃國昌正在做一個盤算，2026他希望必須有角色，如果要有角色，就必須靠攏藍營。他知道民眾黨沒有地方組織，如果不抱藍營大腿，他就沒辦法突破瓶頸。所以他寧願讓支持者先冷掉，也要保持「可被藍營接受」的形象。

而鄭麗文看到白營聲量崩落，心裡反而更篤定，民眾黨越弱就會越依賴國民黨，她就越能在談判桌上拉高國民黨的主導地位。這就是為什麼她不急著談條件，只不斷強調「善意、合作、聯合治理」。因為時間站在她那邊。

「聲量看政治」也分析，黃國昌寧願失去部分白粉，也要換來和國民黨的對話位置。這是一個賭注，他賭白粉不會真的離開，而藍營會願意給他舞台。鄭麗文也在賭，而且賭得更大。她賭黃國昌不敢甩開藍營，也賭民眾黨的實力不足以單飛。只要她撐住姿態，民眾黨最後自己就會貼上來。

「聲量看政治」直言，雙方表面是「合作」、實際是「各自算計」。近7天的聲量、影片、社群討論綜合起來，你會發現這不是兩黨合作，而是兩個人各自打算如何在2026活下來。黃國昌的盤算是「白營撐不住，我必須成為藍營能接受的白」。他想的其實是，只要我能進入權力核心，我就能重新定義自己在台灣政治的地位。

至於鄭麗文的盤算則更直接，「我要的是把小草整合成藍營的外圍系統」。她沒有要平起平坐，也沒有要共享話語權。她的目標，是讓民眾黨完全變成國民黨的側翼、工具，讓 2026的提名可以更乾脆地「藍營主導」。

「聲量看政治」也對此進行推論，直言若藍白合繼續談下去，吃虧的只有民眾黨自己而已。

