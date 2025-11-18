增6.5倍人力疏導事故僅減8件 學者諷蔣萬安拆公館圓環「好棒棒」

自台北市政府拆除公館圓環、填平公車專用地下道後，衍生許多交通亂象，市議員苗博雅質疑，新路型完工啟用後1個月，事故件數相較去年同期減少8件，路口交通指揮疏導人力卻大增6.5倍，尖峰車隊停等時間也大幅增加。（資料照）

自台北市政府拆除公館圓環、填平公車專用地下道後，衍生許多交通亂象，台北市長蔣萬安雖稱交通事故下降，行車時間回到拆除前的水準，但市議員苗博雅質疑，新路型完工啟用後1個月，事故件數相較去年同期減少8件，路口交通指揮疏導人力卻大增6.5倍，尖峰車隊停等時間也大幅增加。東吳大學政治學系助理教授陳方隅也轉貼苗博雅質詢，並諷刺「指揮人力增加6倍以上，然後通勤時間暴增超過1倍」，巨大代價的成果是同時期事故「減少8件」，「真的是好棒棒」。

蔣萬安日前表示，公館圓環改成基隆路、羅斯福路正交路型後，交通事故下降，行車時間回到拆除前的水準，對此苗博雅昨在市議會交通部門質詢指出，新路型完工啟用後1個月，事故件數相較去年同期確實減少8件，然而，圓環拆除前後，路口交通指揮疏導人力從2人增加6.5倍至13人，執勤時數每日延長3小時，從「朝二晚二」改成「朝三晚四」。且以羅斯福路往北為例，上午尖峰車隊停等長度從平均64公尺提高至358公尺，是施工前5.6倍，而非市府宣稱的減少約30公尺。

苗博雅也質疑，尖峰時段疏導人力大增及停等車輛大排長龍，部分公車路線運量下降，批評市府美化數據，與民眾感受落差甚大。

陳方隅在臉書也轉貼苗博雅在議會的質詢影片，並指「別的不說，這邊二十多條公車路線現在就是一起堵，所以尖峰時刻車流長度才會增加5倍以上，指揮人力還增加6倍以上，然後通勤時間暴增超過1倍」。

他也批評蔣萬安市府把不同方向一起平均，跟大家講說車流減少，這樣巨大的代價追求的成果，是同時期事故減少「8件」。陳方隅也諷刺，「不是8倍，是8件，真的是好棒棒，最悲哀的事情是蔣萬安仍然可以輕鬆選」。

