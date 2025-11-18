中國報復高市早苗 葉耀元：戰狼被自己咬到了

日本首相高市早苗。（法新社）

日本首相高市早苗日前表示，「台灣有事」可能構成日本憲法中可行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態），引發中國強烈不滿，接連採取一連串報復行動，兩國關係緊張；美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示：「中國戰狼外交嘛，被自己咬到了齁，呵呵。」

葉耀元在臉書PO文表示，其實高市早苗只是把一些以前不說清楚的事情講的「更清楚一點」罷了，就跟美國前總統拜登有時候就會「把戰略模糊講得清晰一點」是一樣的道理，「畢竟戳痛中國之後他們也只會跳腳，但根本不敢做什麼事情。東亞紙老虎不是講假的」，解決這問題的答案也很簡單，「中共不要侵略台灣，事情不是就都解決了嗎」？

請繼續往下閱讀...

葉耀元指出，台灣有一家媒體新聞標題採用有44.2%日本民眾反對高市所說的「台灣有事、日本有事」，卻不講48.8％傾向贊成，「大家應該猜得到是哪個媒體吧」！「我認真覺得，日本社會其實真的也受夠中國這種蠻橫的行為了」，而且中共繼續鬧下去，日本支持台灣的力量就會越大。

葉耀元笑說：「戰狼外交嘛，被自己咬到了齁，呵呵。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法