黃國昌被爆凱思資金回流進口袋 吳靜怡點出身邊2大「中資疑雲」人物

民眾黨主席、立委黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌身陷「養狗仔」風波，週刊今報導指出，「狗仔」大本營「凱思國際」有資金回流至黃的私人口袋，遭約談的狗仔交出資料，也證實偷拍指揮官是黃國昌。媒體人吳靜怡表示，金流、狗仔、白手套全曝光！黃國昌是不是凱思國際真正的「收賄指揮官」？

吳靜怡在臉書PO文表示，黃國昌的醜聞不只是偷拍、跟監、濫用民意授權的政治倫理問題，而是正在往刑法貪汙治罪條例、洗錢防制法、反滲透法三大領域全面蔓延的司法風暴。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡分析，從黃國昌姻親開始到《鏡電視》申設爭議關聯人物和臺雅集團旗下寀奕公司匯款，三筆錢、三群人，雖然彼此互不相識，但共通點只有一個，就是「黃國昌」！檢調手中掌握的匯款紀錄、薪資發放與相關資金移轉，這些外庫有沒有進入黃國昌內庫，這模式就揭開了凱思國際被當成白手套的罪證，這已經不是政治獻金法問題，而是貪汙治罪條例的對價收賄模式。

吳靜怡指出，黃國昌周邊兩大「中資疑雲」人物，一個是張晉源，另一個是館長！張晉源參與上海大型投資、涉違法放貸，長年往返中國，具深厚人脈，如今被懷疑凱思金流是否有中方挹注；館長被問「錢什麼時候進來？」錄音曝光後，接受中國安排等內幕已引國安注意，兩人都在黃國昌的政治圈、私交圈、媒體圈深度連動；凱思國際重要人物李光昕也和館長一樣都去澳門？到底只是巧合還是有特殊關連。

吳靜怡直言，藍白合，恐怕只有把民進黨當成司法防彈衣的時候最合！不然，藍營還缺這些白營金流高手嗎？

吳靜怡指出，高虹安12月中二審宣判，雖然，高虹安團隊主打無罪，但國民黨內部預估有罪機率高，若宣判二審有罪，更提早讓「挺藍白就是挺貪污」效應延燒；接著黃國昌2月若沒有立委保護傘，恐怕就開始深陷凱思國際違法跟監、金流涉及對價收賄等等調查；3月就是柯文哲京華城案一審結果出爐！民眾黨的一案接一案的最後，少了唯一有政績的市長，每一隻母雞隻隻有官司。

吳靜怡續指，金流、狗仔、白手套全曝光！黃國昌是不是凱思國際真正的「收賄指揮官」？黃國昌的醜聞不只是偷拍、跟監、濫用民意授權的政治倫理問題，而是正在往刑法貪汙治罪條例、洗錢防制法、反滲透法三大領域全面蔓延的司法風暴，從黃國昌姻親開始到《鏡電視》申設爭議關聯人物和臺雅集團旗下寀奕公司匯款，三筆錢、三群人，雖然彼此互不相識，但共通點只有一個，就是「黃國昌」！檢調手中掌握的匯款紀錄、薪資發放與相關資金移轉，這些外庫有沒有進入黃國昌內庫，這模式就揭開了凱思國際被當成白手套的罪證，這已經不是政治獻金法問題，而是貪汙治罪條例的對價收賄模式。

吳靜怡分析，黃國昌周邊兩大「中資疑雲」人物，一個是張晉源，另一個是館長！張晉源參與上海大型投資、涉違法放貸，長年往返中國，具深厚人脈，如今被懷疑凱思金流是否有中方挹注；館長被問「錢什麼時候進來？」錄音曝光後，接受中國安排等內幕已引國安注意，兩人都在黃國昌的政治圈、私交圈、媒體圈深度連動；凱思國際重要人物李光昕也和館長一樣都去澳門？到底只是巧合還是有特殊關連。

吳靜怡直言，藍白合，恐怕只有把民進黨當成司法防彈衣的時候最合！不然，藍營還缺這些白營金流高手嗎？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法