馬太鞍溪堰塞湖災後重建270億元 卓榮泰：盼朝野立委全力支持

行政院長卓榮泰18日立法院受訪。（記者塗建榮攝）

立法院今（18日）上午邀請行政院長卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、行政院公共工程委員會主任委員陳金德及相關部會首長列席報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備質詢。卓榮泰表示，特別預算案歲出共編列270億元，實施期程自今年11月11日至2027年3月31日止，馬太鞍溪堰塞湖整治後續處理等部分項目辦理至2030年底，盼朝野立委全力支持，早日通過特別預算案，使政府各項復原重建項目能夠儘速推動，全力協助災民重建家園，修復基礎設施並復甦生產活動，讓民眾生活儘速重回常軌。

卓榮泰於報告時表示，首先要感謝立法院朝野各黨團，於今年10月31日三讀通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，作為後續推動災後重建之重要依據。行政院依據特別條例編列完成本特別預算案並於11月13日送請立法院審議。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰指出，今年9月23日因受樺加沙颱風外圍環流影響，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖發生災情，龐大洪流與土石瞬間傾瀉，短時間內沖毀馬太鞍溪橋，衝破馬太鞍溪南岸堤防並灌入市區，導致下游光復鄉等多處遭洪水淹沒，多處房屋一樓幾乎滅頂，釀成多人傷亡，造成民宅、商家、道路、橋梁及水利設施等嚴重毀損、大規模農田埋沒及農牧業損失慘重，嚴重衝擊民眾生活及民生經濟。

卓榮泰表示，在災害發生期間，各級政府及民間團體均積極動員投入各項人力、物資、機具進行救助工作。社會各界除了踴躍捐款賑災之外，眾多民間志工也自動自發投入災區，協助居民復原家園，展現台灣堅韌的社會韌性與團結精神。政府為及時協助受災民眾，以「從速、從簡」原則提供慰助金申請及災後協助服務，啟用一站式服務平台，整合多項中央支援措施，包括家園復原慰助、短期安置、租屋補助、農業救助、健保補助及就業支持協助等。

卓榮泰說，由於本次災情嚴重，依照現行災害防救法，辦理災後復原所需的經費已有所不足，行政院為了以最快、最有效率、最直接的方式擴大資源投入，原提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」修正草案，以總經費增加250億元辦理追加特別預算，經過朝野協商，立法院三讀通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，所需經費上限300億元，行政院並據以提出特別預算案，使各級政府能全面展開復原重建工作。

報告指出，行政院本切實合理及符合救災與復建需要之原則，並因應鳳凰颱風導致鳳林、萬榮等地，於本條例災區範圍所致災損情形，經統整相關機關經費需求後，除預留後續額度30億元，暫未納編外，依特別條例規定編製完成本特別預算案，歲出共編列270億元，實施期程自今年11月11日至2027年3月31日止，馬太鞍溪堰塞湖整治後續處理等部分項目辦理至2030年底。

其中經濟部編列91億元、交通部編列44億元、農業部編列43億元、環境部編列42億元、內政部編列28億元、原住民族委員會編列5億元、行政院公共工程委員會編列1億元、衛福部編列1億元，另編列預備金15億元，所需財源全數以舉借債務支應。

此次災情嚴重衝擊光復鄉等地，為推動整體性災後復原重建工作，本特別預算案規劃辦理災區復原重建項目計10項，包括馬太鞍溪堰塞湖整治相關工程14億元；農業復原27億元；電力系統3億元；自來水、瓦斯及燃氣設施1億元；家園及公共設施10億元；水利設施99億元；道路及交通47億元；環境衛生42億元；社會復原及產業促進10億元；其他重建統籌協調業務2億元；另編列預備金15億元。

