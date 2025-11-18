馬英九、洪秀柱批評高市早苗 李明哲諷：在中國式的奴役活出「美」

針對日本首相高市早苗日前談及，「台灣有事」可能適用日本集體自衛權，前總統馬英九（圖左）與前國民黨主席洪秀柱（圖右）近日接連批評日方「躁進言行攪動台海」、「台海關日本人什麼事」。（資料照，本報合成）

針對日本首相高市早苗日前談及，「台灣有事」可能適用日本集體自衛權，前總統馬英九與前國民黨主席洪秀柱近日接連批評日方「躁進言行攪動台海」、「台海關日本人什麼事」。台灣人權工作者李明哲發文指出，台灣屬於被侵略方，馬英九和洪秀柱竟然幫著中國政府譴責日本政府，他也批評國民黨副主席蕭旭岑提出「一國兩區」，根本是急於諂媚中國政府的代表，並諷刺「我懷疑他們真的在中國式的奴役中，活出『美』來了」。

李明哲在臉書發文指出，前幾年中國網路審查還沒有這麼嚴格的時候，中國網路論壇流行一則虛構的歷史笑話，用來諷刺中國的愛國小粉紅。

李明哲分享該故事為，大清盛世乾隆年間，英國使臣馬戛爾尼來清帝國求見乾隆皇帝，希望英國能與清帝國建立外交關係，並且正式通商。馬戛爾尼在金鑾寶殿上好奇的問起了在皇帝左右服侍的「男人」為何聲音，舉止都很奇怪時。乾隆向馬戛爾尼介紹了天朝延續幾千年的「太監制度」。馬戛爾尼聽聞後，認為這種制度「野蠻，落後，不人道」。乾隆皇帝雖然不高興，也就只是拒絕了英國所有要求，並沒有想為難馬戛爾尼。

但是比乾隆更氣憤的則是那群在皇帝身邊伺候的太監了。他們咬牙切齒的說：「今天來了一個英夷使者。竟然用野蠻，落後這樣的言辭來詆毀攻擊我天朝制度，瞎扯什麼人道之類的荒誕不經之詞。真真大逆不道啊！這是對我等盡忠侍主者的侮辱，更是對我大天朝的侮辱。這群太監甚至想要偷出宮殺進英國使團。

李明哲表示，這個虛構故事雖然不雅，但用來形容台灣當前部分政治人物的表現，卻是非常貼切。

李明哲分析，日本政府希望遏制中國武力入侵台灣，中國政府的怒不可遏雖然粗暴，但可以理解，畢竟侵略者對於任何抵抗行為都不可能心悅誠服。但台灣屬於被侵略方，馬英九和洪秀柱竟然幫著中國政府譴責日本政府，這種言行和上面虛構故事中的太監群，基本並無差異。

對於國民黨副主席蕭旭岑接受專訪表示：「一國兩區的規定才能確保跟大陸有共同的政治基礎」，李明哲也批評，根本是急於諂媚中國政府的代表。

李明哲直言，中國作家魯迅曾經形容過部分中國人無可救藥的奴隸性格：如果從奴隸生活中尋出「美」來，讚歎，撫摩，陶醉，那可簡直是萬劫不復的奴才了！

李明哲在文末指出，對於台灣這些口口聲聲說自己是中國人，台灣和中國是一個國家的政治人物，批評已經浪費口水。我懷疑他們真的在中國式的奴役中，活出「美」來了。這種中國式的奴役，從過去台灣的白色恐怖一直延續到今天中國的武力威脅。

