週刊爆凱思資金回流黃國昌口袋 黃帝穎：罪刑可能比徐永明更重

黃帝穎在臉書發文指出，黃國昌質詢個案若藉由凱思收錢，形同「徐永明案」翻版，未來罪刑可能比徐還更重。（資料照）

民眾黨主席黃國昌身陷「養狗仔」風波，週刊今報導指出，「狗仔」大本營「凱思國際」有資金回流至黃的私人口袋，遭約談的狗仔交出資料，也證實偷拍指揮官是黃國昌。律師黃帝穎在臉書發文指出，黃國昌質詢個案若藉由凱思收錢，形同「徐永明案」翻版，未來罪刑可能比徐還更重。

黃帝穎引述週刊報導內容，指出凱思國際有資金回流到黃國昌私人口袋，凱思人頭負責人李麗娟形同白手套洗錢，而凱思帳戶的挹注資金，都是黃國昌在國會公開質詢的案件對象，印證黃「拿錢辦事」的行徑。

請繼續往下閱讀...

黃帝穎指出，黃國昌質詢個案若藉由凱思收錢，形同徐永明案翻版，立委職權對價關係不必本人收錢，但透過政黨或公司收錢仍屬不正利益。

黃帝穎提到，過去檢察官起訴徐永明「不違背職務收賄罪」，認定徐永明借用立法院紅樓會議室作為舉辦場所，再共同具名發文施壓經濟部官員出席，也約定由吳世昌作為收受賄賂的聯繫窗口，並以200萬元政治獻金名義匯入時力政治獻金專戶構成期約。台北地院判決徐永明收賄罪，量處7年4月徒刑。

黃帝穎分析，若週刊報導屬實，黃國昌的狗仔公司收200萬元，與黃國昌質詢法務部有關出資者個案形成對價關係，依據貪污治罪條例「不違背職務收賄罪」，低消就是7年以上有期徒刑，如果又查到凱思國際的錢進到私人口袋，黃國昌罪刑將比徐永明被判刑的7年4月更重。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法