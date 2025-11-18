為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    週刊爆凱思資金回流黃國昌口袋 黃帝穎：罪刑可能比徐永明更重

    2025/11/18 08:54 即時新聞／綜合報導
    黃帝穎在臉書發文指出，黃國昌質詢個案若藉由凱思收錢，形同「徐永明案」翻版，未來罪刑可能比徐還更重。（資料照）

    黃帝穎在臉書發文指出，黃國昌質詢個案若藉由凱思收錢，形同「徐永明案」翻版，未來罪刑可能比徐還更重。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌身陷「養狗仔」風波，週刊今報導指出，「狗仔」大本營「凱思國際」有資金回流至黃的私人口袋，遭約談的狗仔交出資料，也證實偷拍指揮官是黃國昌。律師黃帝穎在臉書發文指出，黃國昌質詢個案若藉由凱思收錢，形同「徐永明案」翻版，未來罪刑可能比徐還更重。

    黃帝穎引述週刊報導內容，指出凱思國際有資金回流到黃國昌私人口袋，凱思人頭負責人李麗娟形同白手套洗錢，而凱思帳戶的挹注資金，都是黃國昌在國會公開質詢的案件對象，印證黃「拿錢辦事」的行徑。

    黃帝穎指出，黃國昌質詢個案若藉由凱思收錢，形同徐永明案翻版，立委職權對價關係不必本人收錢，但透過政黨或公司收錢仍屬不正利益。

    黃帝穎提到，過去檢察官起訴徐永明「不違背職務收賄罪」，認定徐永明借用立法院紅樓會議室作為舉辦場所，再共同具名發文施壓經濟部官員出席，也約定由吳世昌作為收受賄賂的聯繫窗口，並以200萬元政治獻金名義匯入時力政治獻金專戶構成期約。台北地院判決徐永明收賄罪，量處7年4月徒刑。

    黃帝穎分析，若週刊報導屬實，黃國昌的狗仔公司收200萬元，與黃國昌質詢法務部有關出資者個案形成對價關係，依據貪污治罪條例「不違背職務收賄罪」，低消就是7年以上有期徒刑，如果又查到凱思國際的錢進到私人口袋，黃國昌罪刑將比徐永明被判刑的7年4月更重。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播