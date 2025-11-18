指馬英九批日相「躁進」起因 李忠憲：高市早苗道破北京不願面對的戰略現實

針對日本首相高市早苗日前有關「台灣有事」的發言，前總統馬英九近日批評高市早苗「躁進言行」，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢。李忠憲發文批評，「馬英九這個台灣的叛徒，最近為什麼跟隨中國，跳起來大力批評日本？」（資料照）

針對日本首相高市早苗日前有關「台灣有事」的發言，前總統馬英九近日批評高市早苗「躁進言行」，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢。對此成大教授李忠憲發文批評，「馬英九這個台灣的叛徒，最近為什麼跟隨中國，跳起來大力批評日本？」他強調並非高市早苗「挑釁」，而是中國長年對日外交的挫敗被揭穿，並指中國越恐嚇，越讓日本民意更加清楚誰才是區域最大的威脅，也讓台日關係從「半地下」走向「半地上」。

李忠憲在臉書發文批評，「馬英九這個台灣的叛徒，最近為什麼跟隨中國，跳起來大力批評日本？」他直言「中國之所以對日本首相高市早苗暴跳如雷，不是因為一句政治口水，而是因為她一語道破了北京最不願面對的戰略現實」，也就是「台灣有事＝日本有事＝美國有事」。

李忠憲指出，過去中國的對台作戰想定，都是假設日本會觀望、拖延，讓人民解放軍可以在5至7天內逼迫台灣投降；但當日本明確宣示會第一時間介入，整個劇本瞬間崩塌。因為如此一來，中國若開第一槍，不只要同時面對台灣與琉球、還會直接把美軍拉入戰局。

李忠憲強調，這不是高市早苗的「挑釁」，而是中國長年對日外交的挫敗被揭穿。因此，北京現在的強硬反應，本質上不是在罵日本，而是在反射性地對自己的失敗做出過度補償。

李忠憲直言，有趣的是，中國越恐嚇，越讓日本民意更加清楚誰才是區域最大的威脅，也讓台日關係從「半地下」走向「半地上」。他在文末也強調「在這個時代，講清楚，反而是最大的清醒」。

