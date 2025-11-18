為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    指馬英九批日相「躁進」起因 李忠憲：高市早苗道破北京不願面對的戰略現實

    2025/11/18 08:02 即時新聞／綜合報導
    針對日本首相高市早苗日前有關「台灣有事」的發言，前總統馬英九近日批評高市早苗「躁進言行」，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢。李忠憲發文批評，「馬英九這個台灣的叛徒，最近為什麼跟隨中國，跳起來大力批評日本？」（資料照）

    針對日本首相高市早苗日前有關「台灣有事」的發言，前總統馬英九近日批評高市早苗「躁進言行」，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢。李忠憲發文批評，「馬英九這個台灣的叛徒，最近為什麼跟隨中國，跳起來大力批評日本？」（資料照）

    針對日本首相高市早苗日前有關「台灣有事」的發言，前總統馬英九近日批評高市早苗「躁進言行」，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢。對此成大教授李忠憲發文批評，「馬英九這個台灣的叛徒，最近為什麼跟隨中國，跳起來大力批評日本？」他強調並非高市早苗「挑釁」，而是中國長年對日外交的挫敗被揭穿，並指中國越恐嚇，越讓日本民意更加清楚誰才是區域最大的威脅，也讓台日關係從「半地下」走向「半地上」。

    李忠憲在臉書發文批評，「馬英九這個台灣的叛徒，最近為什麼跟隨中國，跳起來大力批評日本？」他直言「中國之所以對日本首相高市早苗暴跳如雷，不是因為一句政治口水，而是因為她一語道破了北京最不願面對的戰略現實」，也就是「台灣有事＝日本有事＝美國有事」。

    李忠憲指出，過去中國的對台作戰想定，都是假設日本會觀望、拖延，讓人民解放軍可以在5至7天內逼迫台灣投降；但當日本明確宣示會第一時間介入，整個劇本瞬間崩塌。因為如此一來，中國若開第一槍，不只要同時面對台灣與琉球、還會直接把美軍拉入戰局。

    李忠憲強調，這不是高市早苗的「挑釁」，而是中國長年對日外交的挫敗被揭穿。因此，北京現在的強硬反應，本質上不是在罵日本，而是在反射性地對自己的失敗做出過度補償。

    李忠憲直言，有趣的是，中國越恐嚇，越讓日本民意更加清楚誰才是區域最大的威脅，也讓台日關係從「半地下」走向「半地上」。他在文末也強調「在這個時代，講清楚，反而是最大的清醒」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播