為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「全面迎戰」後.... 卓榮泰今再就財劃法發表強硬談話

    2025/11/18 06:26 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰昨表態「全面迎戰」，據了解，卓揆今天在立法院受訪與答詢時，將對財劃法修法發表更強硬的談話，對於藍白要求總預算案配合修法重編，行政院也會斷然拒絕。（資料照）

    行政院長卓榮泰昨表態「全面迎戰」，據了解，卓揆今天在立法院受訪與答詢時，將對財劃法修法發表更強硬的談話，對於藍白要求總預算案配合修法重編，行政院也會斷然拒絕。（資料照）

    立法院二度強修「財劃法」，行政院長卓榮泰昨（17）日表態「全面迎戰」，據了解，卓揆今天在立法院受訪與答詢時，將對財劃法修法發表更強硬的談話，對於藍白要求總預算案配合修法重編，行政院也會斷然拒絕。至於卓揆是否不副署「財劃法」？政院人士透露，各種可能性都有，「很多憲政程序都有討論過」。

    兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤昨指出，這次修法比起去年「惡上加惡」，希望立法院長韓國瑜暫時不要送出法案，一旦送出，行政權除了主張合憲性問題外，需要更強的反制作為，包括考量後續是否副署等。

    政院人士表示，包括「財劃法」與「環評法」修法，藍白連在立法院委員會討論都沒有，直接逕付二讀，朝野協商破裂，直接送立法院會表決，「去年修財劃法還有3分鐘出委員會，這次是0分鐘，連3分鐘都不演了」。接下來年改相關法案及勞保條例修法，「在野黨發動攻擊，行政院還是要接」。

    對於藍白要求總預算退回行政院重編，政院人士指出，「不可能重編」，事實上，立法院依法也不能主動退回行政院，只能把總預算卡在程序委員會。如果明年度總預算無法三讀，在野黨也不願意審，行政院仍可按照今年度總預算來執行。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播