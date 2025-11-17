為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    竹市民政處長遭爆與違規殯葬業者聚餐 議員轟：公務員倫理淪陷

    2025/11/17 23:09 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市議員田雅芳質疑，民政處長施淑婷（見圖）今年中秋節竟到要接受處罰的殯葬業者家中飲宴，沒報備也沒登錄，違規且違法。（資料照）

    新竹市議員田雅芳質疑，民政處長施淑婷（見圖）今年中秋節竟到要接受處罰的殯葬業者家中飲宴，沒報備也沒登錄，違規且違法。（資料照）

    新竹市議員田雅芳今天在議會總質詢時，針對公務員應遵守相關職務分際詢問政風處與人事處及代理市長邱臣遠，因她接獲舉報稱，民政處長施淑婷今年中秋節竟到要接受處罰的殯葬業者家中飲宴，沒報備也沒登錄，為違規及違法之事，但施淑婷在她質詢時，竟在座位上大暴走、大吼大叫，她痛批施淑婷惱羞成怒，失態成這樣，已不具當一級主管的資格。

    市府說明，經查，施淑婷中秋節當日依循往例，受多處社區及里內活動邀請，前往向市民致意，其中包括曲溪里多處住戶與聚會點，在行經該殯葬業者住家所在區域，見現場有民眾烤肉，基於禮貌僅短暫向鄰里民眾問候即離開，並未停留受宴、也未與業者或其家屬有不當互動。

    市府強調，該殯葬業者先前涉入「大體燒錯」事件後，已依法列入市府採購與委辦案件的拒絕往來名單，目前已無任何機會承接市府相關標案；並重申，所有殯葬相關業務均依法行政，程序公開透明。

    田雅芳質詢時表示，公務員不能與職務有利害關係的業者應酬或喝酒等，否則就應報備或登錄，但她接獲舉報稱，施淑婷在中秋節當天到要被處罰的殯葬業者家中飲宴，席間還有香山區區長。她認為，施淑婷此舉已讓公務員倫理淪陷，且是在包商家中的私宴，既沒報備也沒登錄，就是違法、違規。

    而她在議會質詢邱臣遠時，施沒有發言權、只能接受監督，結果施竟在座位上干擾議事，對著她大吼大叫，惱羞成怒且失態；民眾黨最愛喊要符合程序，結果市府對施淑婷的暴走行為當沒看見，她認為施淑婷已違反公務員的格調，不具一級主管應有的資格。

    新竹市府民政處長施淑婷遭爆與燒錯大體業者中秋飲宴且在議會大暴走，市議員田雅芳轟施已失格調。（取自田雅芳粉專影片）

    新竹市府民政處長施淑婷遭爆與燒錯大體業者中秋飲宴且在議會大暴走，市議員田雅芳轟施已失格調。（取自田雅芳粉專影片）

    熱門推播