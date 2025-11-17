為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    原家樂福竹北店首次招標「等無人」竹縣府拚12月底分層招租

    2025/11/17 22:46 記者廖雪茹／新竹報導
    家樂福竹北店熄燈後首次招租流標，引發民眾熱議。（記者廖雪茹攝）

    家樂福竹北店熄燈後首次招租流標，引發民眾熱議。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣老字號的大賣場家樂福竹北店上月底熄燈後，竹縣府辦理第一次標租，結果無人投標，連日來引發民眾熱烈討論；縣府交通旅遊處今天表示，後續將朝分層招租方式辦理，第二次招標預計12月底公告。

    家樂福竹北店位於光明六路與縣政九路口，自1996年營運將近28年，是竹北人生活採買的重要據點，其中1-2樓的家樂福已於10月31日結束營業，3樓Hola也即將於12月7日租約到期。因該區周邊有停車場、多家銀行、餐廳和生活用品店，且鄰近新竹縣政府行政區、文化局和光明商圈，縣府上月以公開標租方式辦理招商。

    招租範圍包括1至3樓商場（不含1樓小商家店面）的縣有房地，總樓層面積為1萬3335平方公尺。對於黃金店面，雖然先前有多家企業主動洽詢，包括大型賣場、餐飲與複合商業品牌等，縣府也希望引進新型態業者進駐，帶動該區域繁榮發展，開標結果無人投標。

    據悉，由於市場仍在評估投資風險，業者間互相觀望。網友對此議論紛紛，認為原家樂福整個商場太大，所以沒人接，建議分層標租，降低單一企業承租的營運壓力；也有網友認為原建築老舊，招標月租還要460萬，建議應該打掉重蓋。

    交旅處表示，第一次開標結果依規公告，後續將調整招標內容。目前正與有意願的企業多方溝通，廣納意見，朝分層招租方式辦理；如作業順利，第二次招標預計12月底公告，希望招攬新經營團隊進駐。

