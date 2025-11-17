為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    廠商被起訴仍得30標案 國防部：不良紀錄有納入評選項目

    2025/11/17 20:01 記者黃靖媗／台北報導
    承攬採購中科院飛彈製造原物料的豐益公司陳姓負責人，今年6月被依詐欺未遂、行使業務登載不實文書等罪名起訴後，仍得標國防部標案，今年共標得國防部30案、9194萬元，國防部今日晚間回應此事。圖為中科院院長李世強。（資料照，記者方賓照攝）

    國民黨立委王鴻薇今日質疑，承攬採購中科院飛彈製造原物料的豐益公司陳姓負責人，今年6月被依詐欺未遂、行使業務登載不實文書等罪名起訴後，仍得標國防部標案，今年共標得國防部30案、9194萬元。對此，國防部表示，國防部依照個案特性妥採「最有利標」，將投標廠商不良紀錄納入評選項目，且中科院自辦購案列管之拒絕往來廠商，非屬政府採購法規範的停權廠商。

    國防部說明，中科院自辦購案列管之拒絕往來廠商，非屬政府採購法規範之停權廠商，國防部為擇選優良廠商參與國防採購標案，已要求各單位，依個案特性妥採「最有利標」方式，將投標廠商不良紀錄（含遭中科院列管拒絕往來事項），納入評選項目評鑑，以防杜不良廠商承攬國防部標案。

    針對履約中案件，國防部表示，為防範得標廠商違反契約，國防部自去年4月起，依據中科院每月提供該院拒絕往來廠商名單，令發全軍各單位，要求「強化履約文件查證」、「增加訪廠督檢頻次」及「落實交貨驗收查驗」，確保交貨品質及產地來源無虞。

