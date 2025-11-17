為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    遭中共全球通緝「更該出國」 沈伯洋：讓大家知道北京狐假虎威

    2025/11/17 22:31 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委沈伯洋。（記者方賓照攝）

    民進黨立委沈伯洋。（記者方賓照攝）

    中共日前以「涉嫌分裂國家」等莫須有罪名，揚言要對我國立委沈伯洋啟動全球抓捕，但沈伯洋毫不懼怕中共試圖「跨境鎮壓」，公開出席德國聯邦議會「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會，讓中方大崩潰。沈伯洋今天（17日）受訪時直言，中共越這樣針對他，他就越要出國讓大家知道中共喜歡狐假虎威！

    沈伯洋今天上午接受資深媒體人周玉蔻主持的節目《新聞放鞭炮》專訪，談到中共放話全球通緝，但他還是飛到德國出席該國議會聽證會。沈伯洋透露，他早在一個多月前就收到德國的邀請，對方希望他親自出席，但他顧慮到現在還在立院會期中，採視訊出席會比較方便，「最後就是因為中國這件事情，我反而覺得我更應該出國，讓大家知道中國就是喜歡狐假虎威！」

    針對藍白看他被中共通緝各種冷嘲熱諷，沈伯洋今日接受媒體採訪時表示，總統賴清德說過，大家雖然不同黨派，但都是同一國，無奈藍白把政黨利益擺在國家利益前面，大家可以仔細思考一下，他只是一個即將被通緝的人，真正已經被通緝的是中華民國國軍，請問「中華民國國軍被跨境鎮壓、被通緝，我們應不應該站出來？」相信大家的答案都是一樣的。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播