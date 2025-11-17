遭中共全球通緝「更該出國」 沈伯洋：讓大家知道北京狐假虎威

民進黨立委沈伯洋。（記者方賓照攝）

中共日前以「涉嫌分裂國家」等莫須有罪名，揚言要對我國立委沈伯洋啟動全球抓捕，但沈伯洋毫不懼怕中共試圖「跨境鎮壓」，公開出席德國聯邦議會「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會，讓中方大崩潰。沈伯洋今天（17日）受訪時直言，中共越這樣針對他，他就越要出國讓大家知道中共喜歡狐假虎威！

沈伯洋今天上午接受資深媒體人周玉蔻主持的節目《新聞放鞭炮》專訪，談到中共放話全球通緝，但他還是飛到德國出席該國議會聽證會。沈伯洋透露，他早在一個多月前就收到德國的邀請，對方希望他親自出席，但他顧慮到現在還在立院會期中，採視訊出席會比較方便，「最後就是因為中國這件事情，我反而覺得我更應該出國，讓大家知道中國就是喜歡狐假虎威！」

針對藍白看他被中共通緝各種冷嘲熱諷，沈伯洋今日接受媒體採訪時表示，總統賴清德說過，大家雖然不同黨派，但都是同一國，無奈藍白把政黨利益擺在國家利益前面，大家可以仔細思考一下，他只是一個即將被通緝的人，真正已經被通緝的是中華民國國軍，請問「中華民國國軍被跨境鎮壓、被通緝，我們應不應該站出來？」相信大家的答案都是一樣的。

