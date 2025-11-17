為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    基隆公車駕駛不足、脫班狀況多 謝國樑：研議籌編加薪留住人

    2025/11/17 19:42 記者俞肇福／基隆報導
    民進黨基隆市議員許睿慈今天（17日）下午質詢、拋出幫公車駕駛加薪的訴求，要求基隆市長謝國樑具體答覆。（記者俞肇福攝）

    民進黨基隆市議員許睿慈今天（17日）下午質詢、拋出幫公車駕駛加薪的訴求，要求基隆市長謝國樑具體答覆。（記者俞肇福攝）

    民進黨籍基隆市議員許睿慈今（17日）下午在基隆市議會質詢市長謝國樑，她認為公車脫班狀況多，究其原因，除了中古公車常拋錨，最主要就是公車駕駛人力招聘不足，她舉台北市長蔣萬安日前宣布幫公車駕駛加薪8000元為例，已初步看見成效，「是否也規劃幫公車駕駛加薪」以改善人力不足與公車脫班問題。對此，謝國樑說，目前已在計算加薪的可能性，坦白說，他內心很想承諾，但必須再與主計處研議如何籌編預算。

    謝國樑回應，目前已在計算加薪的可能性，他內心很想、但不敢在議會承諾，財劃法修法使基隆市明年歲入大減，市府已面臨40多億元預算刪減，各局處剛經歷過「預算大屠殺」，須再與主計處研議如何籌編預算。許睿慈強調，她能理解市府財務上的困難，但公車駕駛的待遇與人力補強，關乎城市交通品質，應列為市府優先處理事項，並盼市府儘速提出可行方案，不要讓加薪的議題停留在「再研議」的階段。

    許睿慈指出，最近這1個月來，民眾跟她反映「一大早出門等公車，等了快1小時」、「公車等超久」，甚至有的公車站點連候車亭都沒有，只能在風雨中無助苦等。許睿慈說，脫班並非偶發，而是公車駕駛人力長期不足的結果。基隆市公車駕駛滿編271人，目前僅有251人（包含2位留職停薪），還缺20位，導致只要有人請假，班次就無法調度，直接影響民眾通勤權益。

    許睿慈表示，基隆公車駕駛薪資長期偏低，造成招募不易，考進來卻又跑掉；她呼籲，基隆市的公車服務，需要完整的改善策略，包括人力補足、工作環境提升與加薪，此外，同步推動基隆市候車站點增設智慧到站資訊系統，讓民眾能掌握公車即時動態。

    謝國樑回應，目前已在計算加薪的可能性，但必須再與主計處研議如何籌編預算。（記者俞肇福攝）

    謝國樑回應，目前已在計算加薪的可能性，但必須再與主計處研議如何籌編預算。（記者俞肇福攝）

