中市議員憂廚餘禁養豬難去化 盧秀燕：會配套輔導非馬上實施

台中市長盧秀燕表示，禁餵廚餘是趨勢，但是市府會輔導及配套，因此不是馬上實施。（豬農提供）

台中市府將禁止廚餘養豬，民進黨市議員林德宇、曾威今天在市議會提出質疑，因為市府要改推養豬改用飼料，如此豬農未來不想協助載廚餘，事實上豬農也不願意禁廚餘養豬，在此情況下，市府禁令就馬上實施？要求聽取豬農心聲，且要有配套。

市長盧秀燕表示，會在豬農及市民共識之間尋求平衡，因為禁餵廚餘是趨勢，但是市府會輔導及配套，因此廚餘禁養豬不是馬上實施。農業局代理局長李逸安說，用廚餘養豬有36場，上週農業局有前往了解養豬戶後續意願，絕大多數希望用廚餘養豬，要從長計議，不會斷然要求豬農不能用廚餘養豬。

林德宇指出，盧秀燕在上週總質詢就說要禁止廚餘養豬，目前全市有8萬多頭豬，大概2萬多頭豬吃廚餘，若市府要禁廚餘養豬，是否有去了解豬農心聲、有無配套措施，新北市就有配套，但台中市都沒有動作。

他更提醒現在豬農還會幫忙載廚餘，一旦確定禁餵廚餘後，豬農就不會載運，學校團膳的廚餘要如何處理，市府要有因應措施。

曾威表示，台中市每天270噸廚餘，豬禁餵廚餘後要如何處理？有業者建議蓋大型廚餘蒸煮場，解決廚餘的問題。李逸安回應，並不考慮興建。

教育局長蔣偉民說，現在研議由環保局清潔隊清運、午餐業者自行負擔清運、自己廚餘自己用廚餘劑去化3大方向來做。

台中市議員林德宇（左）、曾威（右）要求市府禁廚餘餵豬要有配套。（記者蘇金鳳攝）

