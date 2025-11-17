為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    財劃法修惡政院全面迎戰 藍委：台灣版「所羅門王的審判」

    2025/11/17 19:02 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委蘇清泉。（記者林欣漢翻攝）

    國民黨立委蘇清泉。（記者林欣漢翻攝）

    立法院藍白立委14日再度強勢三讀通過「財政收支劃分法」修法，行政院長卓榮泰今表示將全面迎戰，20日院會擬送出院版草案，函送立法院審議。對此，國民黨立委蘇清泉表示，財劃法修法是立法院為落實憲法地方自治精神所做的修法，卻在民進黨政府操作下，成為台灣版「所羅門王的審判」，動輒刪減地方大型建設經費，剋扣社福補助，盡其所能傷害人民福祉，只為了遂行執政黨大權在握的政黨利益，到底誰真正愛台灣？

    蘇清泉指出，財劃法是過去25年，不分藍綠的地方首長堅持應該要修的法律，因為此法在1997年修憲凍省後，直接造成75％財政由中央掌握，與憲法規範地方自治相違背。在前總統蔡英文執政時期，民進黨一黨獨大，藍營在地方執政多數縣市，此時民進黨對財劃法修法就全然靜悄悄，享受中央執政財政大權在握的揮霍無度。

    蘇清泉表示，絕對的權力導致絕對的貪汙腐敗，人民再也無法忍受，在野黨得到民意支持成為國會多數，通過修法將財政權下放地方，讓已經習慣魚肉鄉民的執政黨難以接受，政府開始了他的表演。大罷免大失敗之後的8月底，行政院主計總處惡意曲解法制，將一般補助款改成地方政府必須向部會申請，由部會依「會審計畫」補助，卓揆又大幅刪減計畫型補助款，將民脂民膏當成壓迫地方政府、打壓在野黨的籌碼。

    蘇清泉說，藍白合作通過的財劃法修法，讓地方政府統籌分配稅款大幅增加。以屏東縣為例，115年度總預算約560億元，但財劃法修法後，屏東縣115年度可增加約140億元統籌分配款，亦即屏縣府明年總預算將增加25％。現在真正的問題，出在中央政府拒絕依法行政，出在卓揆行政權抵抗立法權。

