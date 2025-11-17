全民安全指引「類選舉公報」普發 林飛帆：明確宣示台灣絕不投降

國安會副秘書長林飛帆近日說明，全民安全指引手冊中首度明確向全民社會宣示，「面對戰爭威脅，台灣絕不會投降」。（資料照，記者張嘉明攝）

國防部9月推出新版台灣全民安全指引，賴清德總統當時表示，規劃讓家家戶戶都能拿到。國安會副秘書長林飛帆說明，手冊中首度明確向全民宣示，「面對戰爭威脅，台灣絕不會投降」，19日起將比照選舉公報，透過各縣市民政系統（村里長）普發到全台980多萬家戶；另將保留份數用於學校全民國防教育、外國籍人士英語版本需求等。

林飛帆近日向媒體說明，首批總印製量約1100萬份，19日起將透過各縣市民政系統（村里長）協助，以「類似發放選舉公報的方式」投遞到全台灣980多萬家戶，並預留份數用於學校全民國防教育、外國籍人士的英語版本需求，及未來各項演習（如城鎮韌性、防災演習），以及在圖書館、公所等處自由索取；另準備英語版本，透過外交部聯絡駐台機構，發給在台的外籍人士，其他語言版本將逐步討論並推動，網站也提供翻譯內容查閱。

林飛帆說明，新版手冊參照國際、特別是北歐國家經驗後編撰而成，內容涵蓋平時的物資準備、不同情境下的災害應對（包括天災與極端戰時狀況）、日常基本物資的居家儲備建議，並融合不同情境，尤其當面對極端情況（如戰爭）國人該怎麼應處，手冊中也有相關的安全指引。

林飛帆強調，手冊中首度明確向全民宣示，「面對戰爭威脅，台灣絕不會投降」，任何關於政府投降或國家戰敗的訊息都是假訊息，展現防衛意識，告訴民眾須具備此信念，並認知敵方可能透過假訊息混淆社會、瓦解國民信心；同時告知民眾如何參與協防工作、保護彼此，包括提供內政部防災士訓練課程的相關資訊，以及後備軍人/替代役的配合資訊。

林飛帆說，普發手冊不是台灣獨有，而是許多國家正在進行的重要工作，手冊普發本身就是強化防衛意識的一部分，可追蹤民眾在看完手冊後，參加防災士課程、下載消防防災APP的數量做為具體指標。

