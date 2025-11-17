黃國昌「不談館長私事」 史書華批：要吹哨者保護協會幹嘛？

史書華質疑，館長前員工屬吹哨者，但黃國昌的吹哨者保護協會未採行任何行動。（資料照）

網紅「館長陳之漢」近日遭前員工指控多起爭議事件，包括疑似強迫特助小偉與館嫂發生不當關係，以及收受中國資金，引發網路熱議。然而，曾被視為館長好友的黃國昌對此保持沉默，僅回應「私事不宜評論」。此舉讓牙醫史書華不忍直呼，「前員工爆料涉及資金、權勢性騷等，難道不該被視為吹哨？」他還質疑，黃國昌成立的吹哨者保護協會，不就是應該挺身保護這些吹哨者嗎？

史書華在臉書指出，網紅館長前員工的爆料涉及企業資金流向、中國與澳門資金介入，以及權勢性騷和恐嚇報復等多筆指控，內容已超越單純私事，牽涉重大公共利益與潛在犯罪行為，他也質疑，「這些爆料者算不算吹哨者？」

大力倡議「吹哨者保護協會」的黃國昌面對館長的爭議，僅冷回稱，「館長過去的私事，他自己處理得很清楚；至於有些刻意政治炒作的部分，大可不必理會」。對此，史書華痛批，「黃國昌怎麼會說私事不評論？你的吹哨者保護協會不是就應該保護他們嗎？」

