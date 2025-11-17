7館舍挨批效益不彰、營運虧損 桃市客家局：打「特色品牌」吸客

議員凌濤今（17）日於市政總質詢指出，桃園是客家人口第一大城，有近90萬，但外界提到客家，想到的卻是新竹，顯示發展仍不全面，不僅舉辦的活動規模有限，客家局轄下7大館舍也效益不彰。（客家局提供）

桃園市客家局轄下7大客家館舍，挨批營收虧損、入館人次銳減，其中，1895乙未保台紀念公園遊客中心委外還歷經6度流標，閒置多年才在今年標出。客家局表示，去年起針對7館舍強打各具特色的文化品牌與暑期活動整合行銷策略，在館舍曝光度、活動吸客度都有明顯提升，今年截至10月總入館人次較去年同期增加3%。

議員凌濤今（17）日於市政總質詢指出，桃園是客家人口第一大城，有近90萬，但外界提到客家，想到的卻是新竹，顯示發展仍不全面，不僅舉辦的活動規模有限，客家局轄下7大館舍也效益不彰，包括桃園市客家文化館、鍾肇政文學生活園區、1895乙未保台紀念公園、崙坪文化地景園區、桃園北區客家會館、永安海螺文化體驗園區和台灣客家茶文化館。

凌濤說，7大館舍建設成本達19億3000多萬元，去年編列營運費用5299萬元，但收入僅有1245萬元，光是去年收支短絀就逾4000萬元，除了台灣客家茶文化館，其他6個館舍全部虧損，其中1895乙未保台紀念公園遊客中心委外還6度流標；此外，館舍總入場人次也從2023年287萬人次掉到去年238萬人次，市府應重新檢討如何更有效地營運。

客家局長范姜泰基強調，「文化性的館舍不是以收入做為唯一的考量標準」，轄下7個館舍，台灣客家茶文化館採OT促參模式委外經營，其他6館舍今年營運總預算約4000萬元，涵蓋駐館人力、館舍清潔、保全、維護修繕、水費、電費、電信費及稅金等項目，去年入館人次下降，主要是2023年舉辦世界客家博覽會，7館舍進館人次因大型國際性展會大幅成長，墊高了基準。

此外，1895乙未保台公園遊客中心由平鎮區公所辦理招租作業，歷經6次皆因權利金過高而流標，今年再次檢討招標權利金，已於6月以120萬元（5年權利金）決標予梅蘭竹菊文化創意有限公司，8月底試營運、10月起正式營運，提供多元化的茶點與糕點服務。

客家局表示，去年起針對7館舍強打各具特色的文化品牌與暑期活動整合行銷策略，在館舍曝光度、活動吸客度都有明顯提升。（客家局提供）

客家局長范姜泰基強調，文化性的館舍不是以收入做為唯一的考量標準。（客家局提供）

