二修財劃法卓榮泰稱全面迎戰 牛煦庭：無理的要求韓國瑜不會理會

對於立法院藍白立委14日再度強勢三讀通過「財政收支劃分法」修法，行政院長卓榮泰今表示將全面迎戰，20日院會擬送出院版草案，函送立法院審議。對此，國民黨立委牛煦庭表示，自己生病要別人吃藥，就是民進黨一路以來的調性，這是不會有用的，國會會按照既有期程，去推進法案，該送出就送出、該公布就公布，法有明令，不應該因為政治的操作而耽誤，相信立法院長韓國瑜也不會理會這樣無理的要求。

對於行政院即將推出院版的財劃法，牛煦庭表示，基本上不見得每一個法案都一定會等行政院的院版，過往因為朝野之間彼此還有一點互信，大家會相信一個法有執行面的各種考量，特別是民生法案的部分，如果行政院有版本，大家會願意多討論一下、開公聽會等，等院版送進來，但從本屆國會開始，有很多口惠而實不至。

牛煦庭說，其實財劃法本身就是一個很好的例子，從第一會期大家開始提案做審查的時候，就說要等院版；到了第二會期，政院信誓旦旦的說一定會送進來，大家好好討論，但就是沒有送進來，那車子到點就要發車了，所以沒有什麼還要特別去等待的道理。事實上以行政院這段時間的各種反應來看，從頭到尾就是抗拒，即便有院版，恐怕也只是託詞而已。

牛煦庭強調，現在的國會該怎麼做就怎麼做，不會像過去一樣溫良恭儉讓，財劃法的修正本來就是要加強地方的財政自主權，事情可以變多，地方政府因地制宜，自己決策的部分要變大，因為每一個縣市民眾的需求不同，若什麼事情都要等待中央的垂青、補助，對建設發展或多或少會造成一定的阻礙及不效率，盼過財劃法的修正，直接多一點錢給地方，讓地方好好發揮。

