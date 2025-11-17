為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    財劃法修惡政院全面迎戰？ 吳思瑤：需更強反制、考量是否副署

    2025/11/17 16:59 記者陳昀／台北報導
    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

    立法院上週五再度強修「財劃法」，行政院長卓榮泰今表示將全面迎戰，擬提院版草案函送立法院審議。兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪指出，這次修法比起去年是「惡上加惡」，希望立法院長韓國瑜暫時不要送出修惡法案，一旦送出，行政權除了主張合憲性問題外，需要更強的反制作為，包括考量後續是否副署等。

    吳思瑤指出，此次財劃法修正絕對違憲，因為是以立法權侵害行政權，強制增加政府支出並指定比例，且在立法院審查時，未經委員會討論即逕付二讀，直接送院會表決，欠缺民主討論，也實質踩到憲政分際，即便現在憲政法庭遭癱瘓，仍有明確違憲事實，這次修法可說是「惡上加惡」。

    吳思瑤表示，希望立法院長韓國瑜暫時不要送出修惡法案，一旦送出，行政權也必須依憲法賦予的反制手段因應，除了向憲法法庭主張合憲性問題外，後續也要考量是否副署法案，否則一上路就是災難、根本沒辦法執行，立法院要變成「違法院」、「違憲院」，行政院不能跟著錯，必須採取更強的反制作為。

    至於尚未交付委員會審查的明年度中央政府總預算案，吳思瑤表示，只要還沒成為既定事實，執政黨不會放棄溝通，但「財劃法」已被藍白強勢通過，社會不要為難受害的一方，而應譴責加害者，畢竟解決僵局不是單方面努力就能完成，更不是受害的一方率先讓步，藍白的作為凸顯他們自認永遠不可能重回中央執政。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播