財劃法修惡政院全面迎戰？ 吳思瑤：需更強反制、考量是否副署

立法院上週五再度強修「財劃法」，行政院長卓榮泰今表示將全面迎戰，擬提院版草案函送立法院審議。兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪指出，這次修法比起去年是「惡上加惡」，希望立法院長韓國瑜暫時不要送出修惡法案，一旦送出，行政權除了主張合憲性問題外，需要更強的反制作為，包括考量後續是否副署等。

吳思瑤指出，此次財劃法修正絕對違憲，因為是以立法權侵害行政權，強制增加政府支出並指定比例，且在立法院審查時，未經委員會討論即逕付二讀，直接送院會表決，欠缺民主討論，也實質踩到憲政分際，即便現在憲政法庭遭癱瘓，仍有明確違憲事實，這次修法可說是「惡上加惡」。

吳思瑤表示，希望立法院長韓國瑜暫時不要送出修惡法案，一旦送出，行政權也必須依憲法賦予的反制手段因應，除了向憲法法庭主張合憲性問題外，後續也要考量是否副署法案，否則一上路就是災難、根本沒辦法執行，立法院要變成「違法院」、「違憲院」，行政院不能跟著錯，必須採取更強的反制作為。

至於尚未交付委員會審查的明年度中央政府總預算案，吳思瑤表示，只要還沒成為既定事實，執政黨不會放棄溝通，但「財劃法」已被藍白強勢通過，社會不要為難受害的一方，而應譴責加害者，畢竟解決僵局不是單方面努力就能完成，更不是受害的一方率先讓步，藍白的作為凸顯他們自認永遠不可能重回中央執政。

