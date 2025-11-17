為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    習近平快看！ 中網喊話北京普發「1萬人民幣」氣死民進黨

    2025/11/17 19:08 即時新聞／綜合報導
    有中國網友在抖音上喊話中國也普發人民幣1萬元。（歐新社）

    有中國網友在抖音上喊話中國也普發人民幣1萬元。（歐新社）

    行政院「普發現金」上週起陸續入帳，不少中國小粉紅看了相當眼紅，還有人在社群喊話中國也普發人民幣1萬元（約新台幣4萬3900元）來「氣死民進黨」，引發熱議。

    粉專「Ｍr.柯學先生」今天分享在抖音上看到的一則貼文，一名中國網友發帖：「台灣發一萬台幣，我們就發一萬人民幣，氣死民進黨。大家同意嗎？」該則貼文一曝光，抖音上有超過萬人按讚，上千人留言、轉發。柯學先生看到後忍不住嘲諷：「笑死！快發啊！笑你們做不到！」

    台灣網友也紛紛揶揄，「別說一萬了，一千你發得起嗎？」、「黨高官的錢，韭菜還敢覬覦」、「等黨發，下輩子吧」、「是氣死習包子吧！」、「用燒的我就相信」、「燒冥幣比較快」、「夢裡什麼都有」、「我記得習近平說過，要抵制不勞而獲的不良風氣，擼起袖子加油幹，十里山路不換肩」、「中國發一萬人民幣，還沒發錢就被貪污走了」。

    有中國網友在抖音上喊話中國也普發人民幣1萬元。（圖翻攝自Mr.柯學先生臉書）

    有中國網友在抖音上喊話中國也普發人民幣1萬元。（圖翻攝自Mr.柯學先生臉書）

