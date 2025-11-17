財劃法2次惡修中央多舉債5638億 民進黨示警3大問題全民承擔

民進黨今批評，藍白再次惡修財劃法有三大問題全民承擔，絕不接受國家財政遭受這種根本性的破壞。（擷取自民進黨臉書）

立法院上週五再度強修財劃法，行政院長卓榮泰今表示將全面迎戰。民進黨今批評，再次惡修財劃法有三大問題全民承擔，強逼中央政府違法舉債、修法粗糙中央難以調整、排擠福利資源且削弱政府應變能力，兩次惡修合計迫使中央多舉債5638億元，藍白拿中央當提款機，讓地方「想要就拿」，民進黨絕不接受國家財政遭受這種根本性的破壞。

「沒有最糟、只有更糟！」民進黨表示，去年12月20日，國民黨與民眾黨聯手，第一次惡修財政收支劃分法，從中央多搬走4165億元統籌分配稅款，還因為公式錯誤，導致有345億元統籌分配稅款無法分配。藍白並沒有反省、收手，今年11月14日，藍白不顧勸阻，再度三讀強修「財劃法」，規定計畫型及一般性補助款「給地方只能多不能少」。

民進黨指出，這次修法，不只過程粗糙、倉促，還造成三個新的大問題。首先，強逼中央政府違法舉債！債務持續增加，誰來還？第一次惡修「財劃法」後，明年度中央已為此舉債2992億元；第二次惡修「財劃法」，要求「維持目前補助地方的總額5455億元」，中央將需要再多舉債2646億元，兩次惡修合計迫使中央多舉債5638億元，舉債占歲出比率高達17.1%，超過公債法15%上限，嚴重破壞財政紀律，債留子孫。

民進黨接著說，問題二：修法粗糙中央難以調整！人民權益受損，誰要賠？明年度中央政府總預算已送入立法院審查，地方政府預算也正由議會審查中，藍白惡修「財劃法」並要求「適用明年度總預算」，等於要中央、地方退回重編預算，施政穩定性嚴重受影響。預算編列混亂、審查拖延，最後政府服務受影響，受苦的是人民！

民進黨指出，問題三：排擠福利資源、削弱政府應變能力！下次遇到災害，誰來救？藍白一再惡修「財劃法」掏空國家財政，明年度中央推動的福國利民政策，包括四年1000億元治水計畫、長照3.0、0至6歲國家一起養、生育補助每胎10萬，以及勞健保撥補，都可能被排擠，近期丹娜絲風災、馬太鞍溪堰塞湖災害、台中非洲豬瘟防疫，都是中央第一時間協助並負擔費用，「財劃法」削弱中央財政，也削弱災害應變能力！

民進黨質疑，藍白兩次修法，就是把中央當成提款機，讓地方「想要就拿」，荒謬的是，地方拿了這麼多錢要做什麼事？藍白卻連一句解釋也沒有。中央的財源不會無中生有，而是來自所有納稅人辛苦繳交的稅金！民進黨絕不接受國家財政遭受這種根本性的破壞，行政院將提出院版的財劃法修正草案，一次把問題講清楚！

