政院不副署「財劃法」？ 行政院：卓揆20日親自報告

行政院發言人李慧芝今天表示，希望立法院與朝野黨團可以理性討論院版的「財劃法版」。至於行政院是否有討論過不副署？李慧芝指出，現階段討論就是週四通過院版財劃法，卓揆也會親自出面報告。（記者鍾麗華攝）

立法院14日三讀通過修正「財劃法」，行政院長卓榮泰今天上午受訪時稱，要全面迎戰，對於如何迎戰？行政院發言人李慧芝今天表示，希望立法院與朝野黨團可以理性討論院版的「財劃法版」。至於行政院是否有討論過不副署？李慧芝指出，現階段討論就是20日通過院版財劃法，卓揆也會親自出面報告。

立法院已三讀通過朝野黨團財劃法版本，行政院版是否太晚送出，屆時無法付委？李慧芝表示，立法院上週並沒有排財劃法的議程，他們是突然提出協商，協商不成就直接表決。而卓揆在上週二答詢時已表示，行政院本週就會送出財劃法，相信朝野黨團與社會大眾也會知道行政院本週就會送出。

對於藍白要求總預算退回行政院重編，李慧芝指出，不只是行政院，中央與地方總預算都已在審議當中，現在如退回重編的話，不只是會影響到中央，也會影響到地方。現在不可能按照財劃法編列，因為會導致違反公債法。

