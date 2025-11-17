國家檔案館11/22開館嘉年華 吉祥物「阿凱將」初亮相

國家檔案館11月22日將正式開館，館方當天將盛大推出「開館嘉年華」活動。（記者黃政嘉攝）

我國首座「國家檔案館」11月22日將正式開館，館方當天將結合11月的「檔案月」活動，盛大推出「開館嘉年華」活動，國家檔案館吉祥物「阿凱將」也會舉辦首場大型粉絲見面會，國家發展委員會主任委員葉俊顯表示，今年9月試營運至今已逾20萬人次參觀，今天開幕後，歡迎各界持續到訪。

國家檔案館位於林口區檔案館路1號，基地面積2.56公頃，為地上10層、地下2層建築，外觀漸層磚紅烤漆玻璃與霧面不鏽鋼片，呼應林口紅土沉積紋理，也映現政府資訊數位傳遞與透明公開的意象；1至3樓為對外開放場域，2樓目前展出「島讀·我們的故事」常設展及「重返1987—解嚴檔案」特展，全館兼具檔案專業技術、便捷開放應用、創新展示體驗及人文休憩等適眾服務功能。

葉俊顯致詞表示，國發會檔案管理局籌備建館10多年，國家檔案館不僅是全民記憶的守護者，也代表國家的知識地標，展示空間兼具知識性、趣味性及體驗性，期盼成為全民必訪的學習據點，讓檔案成為具有生命力的歷史資產，廣為傳播。未來也將善用AI技術導入新興數位科技，讓場館服務AI化、管理AI化，以接軌國際為目標，與各國共享及推動檔案管理專業發展。

國發會檔案管理局指出，22日正式開館當天，將結合今年11月的「檔案月」活動，推出盛大「開館嘉年華」活動，設有市集攤位、闖關集章、手作體驗等活動，國家檔案館吉祥物「阿凱將」也將舉辦首場大型粉絲見面會，歡迎各界共襄盛舉。

國家檔案館外觀漸層磚紅烤漆玻璃與霧面不鏽鋼片，呼應林口紅土沉積紋理，也映現政府資訊數位傳遞與透明公開意象。（記者黃政嘉攝）

總統賴清德今參觀「重返1987—解嚴檔案」特展。（記者黃政嘉攝）

國家檔案館現於2樓展出「重返1987—解嚴檔案」特展，圖為修正刑法第100條檔案原件。（記者黃政嘉攝）

國家發展委員會主任委員葉俊顯表示，未來將善用AI技術導入新興數位科技，讓場館服務AI化、管理AI化。（記者黃政嘉攝）

國家檔案館吉祥物「阿凱將」11/22正式開館日將辦首場大型粉絲見面會。（國發會檔案管理局提供）

