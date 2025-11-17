為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台銀基隆分行整修1年半未完工 圍籬長期佔道 基市府今開罰6萬元

    2025/11/17 16:38 記者俞肇福／基隆報導
    台灣銀行基隆分行自2024年4月展開大門整修工程，施工迄今已達1年半仍未完工，圍籬長期占用人行空間，基隆市都市發展處今（17日）開罰台銀6萬元。（記者俞肇福攝）

    台灣銀行基隆分行自2024年4月展開大門整修工程，施工迄今已達1年半仍未完工，圍籬長期占用人行空間，基隆市都市發展處今（17日）開罰台銀6萬元。（記者俞肇福攝）

    位於基隆市義一路、信二路的台灣銀行基隆分行，自2024年4月起，分行大門整修工程動工施作，迄今已超過1年半仍未完工，因施工圍籬長期占用人行空間，影響市容並造成行人通行安全疑慮。基隆市政府都市發展處今天（17日）依《建築法》第77條及第91條裁罰台銀基隆分行6萬元，並要求台銀限期改善，優先恢復通行空間。

    基隆市政府副發言人林廷翰表示，工地就在市府對面，人車流量大，圍籬久未撤除讓人行空間變窄、視線受阻，雨天亦容易積水，除造成民眾不便，還影響市容觀瞻。市府稽查後了解係因工程進度嚴重落後、圍籬占道不合規，因此依法裁處。他也呼籲，公股行庫更應以身作則，確實遵守規範。

    都市發展處副處長張書維指出，工程原訂2025年上半年完工，但因進度停滯，期間還曾發生材料堆放凌亂、圍籬倒塌等情況，已影響行人安全。基隆市政府已要求台銀提出更新後的完工時程及安全維護措施，若仍未改善，將依法連續處分，並督促儘速完成整修工程。

