質詢讚饒慶鈴「胸圍廣闊」台東大砲縣議員稱口誤：相信縣長了解

台東縣議員林參天（左）詢問縣長饒慶鈴（右）被拍裸照想法，被質疑言論「翻車」。（截取自縣府直播）

台東縣議員林參天在議會質詢以火爆、直接出名，屢屢揭弊，今年3月間台東有國小虐童案，也是他窮追猛打又加碼爆料、建樹不少。但近來質詢縣長饒慶鈴時卻疑似「翻車」，先是問饒「你被拍裸照有什麼感想」，與「讓縣民知道你的胸圍」。林參天表示，這是誤會與口誤，自己既沒「開車」也沒「翻車」，「相信縣長是高知識份子，她會了解」。

林參天14日時質詢問到安養機構傳出教導員強拍院童裸照，他說，「小孩在中途之家被逼拍裸照，你（饒）有了解嗎？你不了解！」「如果換成我被拍，我會有一輩子傷痛，請問，饒慶鈴你被拍裸照有什麼感想？」饒表示，自己被拍裸照與縣政無關，無法回答，「我沒有經歷，但我可以感受」。

請繼續往下閱讀...

林參天說，質詢時都先以自己為例，「在我眼中，她就是位縣長，性別是其次，但自己也有加以留意」，因此，自己的詢問重點在於「要她發揮同理心」，「我都說自己被拍會很痛苦了，想不到她答非所問」。

而今天則是在林參天質詢將結束、也算是稱讚饒慶鈴時表示，「（觀察饒執政）不分政黨努力，我看到慶鈴的胸圍是廣闊的」；但林立即改口「心胸廣闊」。雖林參天質詢時偶會參雜饒的情感生活，但端看質詢內容也可信其的確為口誤。

林參天說，自己特殊的質詢風格「才能專門克制行政的傲慢，否則縣府根本不會回應」，自己和縣長並無任何情感上的交集，自己有興趣的不是她的靈魂與肉體，而是縣政，「的確是口誤，縣長是高知識份子，相信她了解」。

林參天歷來質詢風格異於他人，的確也提出不少「擦邊」問題，成了行政單位難以捉摸語言邏輯又會橫空「殺球」的存在，雖與饒慶鈴看來勢同水火，但質詢除了揭弊也滿足「鄉民看戲」。林說，自己和饒沒有「看起來那麼關係惡劣」，政治上「其實大家為了縣政也是會合作，可是自己還是會努力監督，請大家用正常角度來看待自己的議題」。

林參天最愛的是自家的貓。（記者劉人瑋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法