嗆羅智強「聽中國話才不被通緝？」 沈伯洋：這比鄭麗文更可怕

中國揚言「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜捍衛國家尊嚴，卻被反酸「自己生病要別人吃藥」，國民黨立委羅智強也嘲諷沈「自作自受」。沈伯洋今反問，難道得罪中國就該被威脅？羅的意思等同「聽中國的話就不會被通緝」，比鄭麗文要讓台灣人喊出「我是中國人」更可怕；他也認為，身為立法院長的韓國瑜應該對此表態，而非選擇迴避。

沈伯洋今在民進黨發言人吳崢主持的《午青LIVE》直播指出，中國恐嚇的對象不只是立委，而是全體台灣人民，因此保護國人、加以防備是當務之急，「我會好好保護自己，不會找羅智強保護我」。他直言，羅智強當然沒有保護別人的能力，賴清德總統向立法院長喊話，是因為類似情況在各國國會皆有表達態度的慣例，這是政治上應該要做的，不是要尋求他們的保護。

對於推動國安法案卻被羅智強譏諷「自作自受」，沈伯洋批評，羅的意思等同主張「聽中國的話就不會被通緝」，這個思想非常可怕、比鄭麗文說「讓台灣人喊出我是中國人」更可怕。我們明明是主權獨立國家，卻可以讓獨裁國家決定我們的內政、國防預算、國家的未來，顯然鄭麗文選上黨主席後，羅智強還想跟她競爭誰比較親中。

沈伯洋認為，陸委會應該加強宣導中國的危險性，例如李明哲僅因社群發言就被判刑的案例，即凸顯中國可以隨時任意羅織罪名；中國對台心戰向來從政治人物、國軍開始，對此他完全不害怕，但也要將勇氣和不害怕的理由帶給更多台灣人，提醒社會不要過度放大恐懼，也不要輕敵。

沈伯洋強調，中國越打壓，台灣越不應屈服，德國跟中國近來正在進行外交談判，卻未因中國的壓力和阻攔撤回對他的邀請，這對台灣來說是個訊號，也促使他在最後一刻決定親赴德國國會，這不僅是國會外交的突破，現在國際友台力量正在累積，他將會持續出訪行程，這也是對中國的反擊。

吳崢則痛批，中國所謂的緝捕只是政治恐嚇，真正目的在殺雞儆猴、製造台灣社會不安。賴清德總統今早受訪時也再度對韓國瑜院長喊話「勿替侵略者找藉口」。吳崢強調，不分黨派，只要屬於同一個國家，就必須一致對外，共同面對中國對台灣的政治恐嚇。

