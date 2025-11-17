藍白黨魁19日會面 蕭旭岑：不會談到2026選舉太多合作細節

國民黨副主席蕭旭岑接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》專訪。（《中午來開匯》提供）

國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌將於19日會面，國民黨副主席蕭旭岑今日表示，不會談到2026九合一大選等太多合作細節，但卻是藍白雙方善意與誠意的展現，讓台灣民眾知道，藍白有共同的願景、也都記取去年藍白合破局的教訓。

至於2026藍白會如何合作，蕭旭岑直言，選務工作由副主席兼秘書長李乾龍負責，一切的民調協調都會因地制宜，不會死板板只用統一標準。蕭旭岑也提到，藍白合也會將2026大選的重點放在地方治理上，因為地方選舉人民在意的是經濟及民生，而非意識形態，台灣民眾也知道，國民黨在民生經濟上的治理能力遠遠超過民進黨，台灣人是有智慧的，「否則2次大罷免的結果就不會是完封」。

此外，針對外界質疑鄭麗文立場過於親中，蕭旭岑回應，形式在變、時勢也在變，中國也不再是1949年的中國。如果未來要談論兩岸怎麼進行下一步，可以有很多新的想法及做法，不再用過去的思維思考，但是最重要的，一切都要以台灣人民為念，該怎麼做才能確保台灣的平安穩定，而非陷入教條及傳統意識形態之爭。

蕭旭岑強調，國民黨前現任主席馬英九、鄭麗文的路線沒有不一樣，都是回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，在「一國兩區」與原汁原味「九二共識」基礎上，追求兩岸對話和解、維持溝通。他認為，兩岸對話交流這條路線符合主流民意，也是AIT處長谷立言樂見的。

蕭旭岑表示，鄭麗文提出的兩岸路線就是「兩岸要繼續對話，要和解」，而且現在只有國民黨有能力做到這個對話跟溝通。谷立言與鄭麗文會面時，也傳達一樣的看法，也樂見兩岸維持對話跟溝通管道。因此國民黨的兩岸路線是站在主流民意，國民黨的同志無論面對2026年縣市長、議員選舉，都應該從這個方向思考；只要站在主流民意上，就可以抬頭挺胸，在推進兩岸路線時，都是在協助維持兩岸溝通與對話，也符合主流民意。

