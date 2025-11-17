為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    政院版「財劃法」恐無法付委審查 財政部喊話：多數藍營縣市「覺得放心」

    2025/11/17 16:11 記者鍾麗華／台北報導
    對於行政院版財劃法，財政部國庫署長陳柏誠今天表示，財政部與地方政府經過5次溝通，多數藍營縣市都能認同「非常放心」，但台北、新北與新竹市則明確表達不同意。（記者鍾麗華攝）

    對於行政院版財劃法，財政部國庫署長陳柏誠今天表示，財政部與地方政府經過5次溝通，多數藍營縣市都能認同「非常放心」，但台北、新北與新竹市則明確表達不同意。（記者鍾麗華攝）

    藍白14日聯手三讀「財劃法」，行政院會20日才提出「財劃法」修正案，立院已三讀朝野黨團的版本，是否屆時無法付委？財政部國庫署長陳柏誠表示，財政部與地方政府經過5次溝通，多數藍營縣市都能認同「非常放心」，但台北、新北與新竹市則明確表達不同意。

    陳柏誠說，院版有5大修法目標，包括國民生活品質更均衡、垂直錢權分配更合理、水平城鄉分配更公平、地方自治更強化中央地方夥伴關係更提升；而一般性及計畫型補助款要回歸舊制，協助地方堆動建設及經濟平衡發展。

    陳柏誠也表示，基本建設指標會分為土地面積、人口數、工業就業人口、農林漁牧人口數以及農林漁牧產值，再調整係數方面，林業用地、國土保安及生態保育用地打折，農牧用地1.5倍反應土地管理維護成本。

    另包括65歲以上及14歲以下人口1.2倍，並平均每戶可支配所得調整，反映人口結構對地方施政需求影響。此外離島土地面積及人口數反映建設成本，因此以2倍來計算。

    陳柏誠指出，針對院版「財劃法」與地方政府進行5次討論，藍營執政農工大縣了解老年及幼年人口、土地面積有加權，都覺得非常公平與合理，地方政府在看待統籌分配稅法的分配的時候，其實都還蠻理性，財政部也強調院版的財劃法，地方的年的統籌分配稅款及一般性補助款，不低於今年獲配水準，各縣市對院版「非常放心」。

    不過，陳柏誠說，台北、新北與新竹市3個縣市還不同意，是否其他藍營縣市都支持？他則是說，是10月底當天會議各縣市長的表達，最近不知道他們的態度是否轉變。

