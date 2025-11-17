8旬母悶殺顧52年重殘兒 藍黨團建請賴總統特赦

立法院國民黨團以黨團全體委員名義，建請賴清德總統依憲法對刑事被告特赦，並要求衛福部好好檢討、勇敢面對，提出改善及未來精進措施，讓每一位家庭可以好好被接住。（記者方賓照攝）

北市1名8旬老母獨力照顧腦癱兒超過半世紀、最終在沉重照顧壓力下悶殺親生兒的悲劇震撼社會，法院近日以高齡照顧困境等因素輕判2年6月，並建請總統特赦；總統府則強調尊重司法權、待程序完成後再議。對此，立法院國民黨團以黨團全體委員名義，建請賴清德總統依憲法對刑事被告特赦，並要求衛福部好好檢討、勇敢面對，提出改善及未來精進措施，讓每一個家庭可以好好被接住。

黨團書記長羅智強表示，自己的母親也已經80歲，如果癱瘓50年的是他，要老母親獨力照顧50年，這是怎樣的人間煉獄，光是想像就令人心痛。我們都是幸運的，能夠健康地承歡膝下。羅智強指出，劉老太太的悲劇不是一起單純的殺人案，這是50年沉重照顧下，一個深愛兒子的母親崩潰和絕望。

請繼續往下閱讀...

羅智強說，對總統府的回應感到些許遺憾，總統府說，「等到司法程序結束後再議」。事實上依據《赦免法》第三條：「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行。其情節特殊者，得以其罪刑之宣告為無效。」法律沒有規定受罪刑宣告「確定」，才能夠特赦。換言之，並沒有一定要等到司法程序終了，總統才能夠行使特赦。

羅智強呼籲賴總統，赦免是一種超越個案、超越程序的「憲政人權」，就是為了處理這種特殊、令人心碎的案件。如果總統有心要特赦，現在就能宣布，就不要讓老母親還要奔波法院，讓老母親再承受一次又一次的痛。上週五國民黨團在黨團大會決議，一致以黨團名義敦請呼籲賴總統能夠特赦劉老太太。

黨團副書記長王鴻薇也說，賴總統身為國家元首，擁有特赦權，可以救劉老太太、救救長照悲歌下苦難的同胞。希望藉由社會高度討論下，讓賴總統以悲天憫人的精神，不要只聲援綠委沈伯洋，別忘了全天下苦難的人更多，請把視線和關懷給這些真正需要幫助的人，請特赦80歲劉老太太。

國民黨立委陳菁徽表示，全天下的母親都深愛自己的孩子，甚至可以付出生命。這位劉老太太照顧重度身障兒子50年，身上連一點褥瘡都沒有，顯見是多麼細心、用心在兒子身上。

陳菁徽認為，石崇良身為衛福部長，可做的事更多，只會跟風喊特赦是沒有擔當，不如思考如何利用自身的職能，讓政策變好。社會有社會的輿論，黨團也有黨團立場，認為應該要特赦，但部長不能躲在輿論的氛圍當中，卻隻字不提。「部長、衛福部未來應如何避免類似案件，難道又有類似的悲歌發生時，專責身障照護的部長，又只要跟著喊特赦，就沒自己的事了嗎？」

陳菁徽指出，社家署的施政有所失職、嚴重不當，監察院應該要介入調查。因為社家署是專責落實「身心障礙者居家服務（辦理身體照顧服務、家務服務、友善訪視、送餐到家等居家服務）」、「身心障礙者家庭支持服務」、「機構式照顧」、「個別化專業服務」的中央機關，更是「身心障礙者權益保障法」的主管機關。但今天怎麼會發生劉媽媽悲歌案例後，至今卻仍看不到社家署主動站出來有任何檢討？

陳菁徽說，更別說在社家署官網的業務簡介中，社家署說要落實「身心障礙者權益保障白皮書」這樣一份綱領式的施政指導，竟然還停留在2009年，根本無法與時俱進，社家署是帶著放任16年的施政時差，造成這場悲劇的背後元凶。陳菁徽強調，國民黨團一致呼籲賴總統特赦劉老太太，但希望衛福部、社家署勇敢面對，端出可以足夠說服國人的檢討，提出改善及未來精進措施，讓每一個家庭可以好好被接住。

